Walldürn. (pm) Bei einer Splash-Party am Samstag, 24. Juni, bietet die Stadt Walldürn in ihrem Freibad nicht nur das bewährte Fischerstechen, sondern auch ein Mondscheinschwimmen an. Der öffentliche Badebetrieb wird dafür ab 15 Uhr für die Dauer des Fischerstechens unterbrochen. Die Freibadparty wird von der DLRG Walldürn veranstaltet.

"Mit einem Schlauchboot unter den Füßen, einer gepolsterten Lanze in den Händen und viel Adrenalin im Blut" gehen die Kämpfer laut Sina Berberich aus dem Kreativ-Team ab 16 Uhr in den Wettstreit des legendären Fischerstechens. Jedes Team besteht aus fünf oder sechs Mitgliedern: vier paddeln, einer "sticht".

Anmeldungen gehen bis 19. Juni per E-Mail (kreativteam@wallduern.de) an Sina Berberich. Nach dem Fischerstechen ist der Badebetrieb wieder bis in die späten Abendstunden möglich. Für das leibliche Wohl sorgen die Cocktailbar der Kolping, der Kioskimbiss und der Schorlestand des Bädervereins. Unter www.wallduern.de/splash gibt es weitere Informationen zur Splash-Party.