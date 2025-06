Waldkatzenbach. (hof) Nach arbeitsreichen Jahrzehnten hat sich Margit Münch (geborene Haas) kürzlich in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Bäckerei Haas im Hirtenweg war weit mehr als ein Ort zum Einkaufen – sie war ein regelmäßiger Treffpunkt für viele Waldkatzenbacher. Doch es gibt eine gute Nachricht, denn der Traditionsbetrieb bleibt erhalten. Bäckermeister René Wieczorek aus Mosbach übernimmt die Bäckerei und führt sie unter dem Dach der Bäckerei Münkel Schloßau fort, zu der bereits die Filialen in Mudau und Kailbach gehören.

Der 28-jährige Wieczorek bringt nicht nur fachliche Qualifikation, sondern auch eine persönliche Verbindung mit, denn seine Großmutter Hildegard Brunner stammt aus Waldkatzenbach. Als sie ihm vom geplanten Ruhestand von Margit Münch erzählte, war für ihn klar: Hier möchte er anknüpfen und das Handwerk mit neuen Impulsen weiterführen.

Sein Weg ins Bäckerhandwerk begann mit der Ausbildung bei der Bäckerei Englert in Dallau. Es folgten Stationen in verschiedenen Betrieben, darunter ein Auslandsaufenthalt in einer Bäckerei in Cork in Irland im Rahmen des "Erasmus+"-Programms. Im Juni 2024 bestand er die Meisterprüfung mit Auszeichnung – ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg zur Selbstständigkeit.

Unterstützt wird Wieczorek von seiner Ehefrau Jessica, die ihre Arbeit als Erzieherin aufgegeben hat, um gemeinsam mit ihm die Bäckerei zu führen. Zusammen bringen sie frischen Wind in den Betrieb und legen großen Wert auf Teamarbeit und Qualitätsbewusstsein. Die Backwaren werden zentral in Schloßau produziert. Von dort aus beliefert der Betrieb nicht nur die eigenen Filialen, sondern auch Großkunden wie die Schlossklinik Waldleiningen und örtliche Vereine. Eine Erweiterung der Produktionsstätte ist bereits in Planung – inklusive eines energieeffizienten Backofens.

Ab September zählt das Unternehmen acht Mitarbeitende. Zwei neue Bäckerlehrlinge starten ihre Ausbildung, außerdem kommen zwei Auszubildende aus Nepal hinzu. Dieses Projekt entstand in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft und einer nepalesischen Agentur. "Ich freue mich darauf, den beiden nicht nur das Bäckerhandwerk, sondern auch den Katzenbuckel näherzubringen", so René Wieczorek.

Auch das Angebot der Bäckerei soll weiterentwickelt werden: Gespräche mit einer Konditorin laufen, um künftig feine Torten und Gebäck ins Sortiment aufzunehmen. Gleichzeitig bleibt das Herzstück erhalten: Das beliebte "Katzenbuckelbrot" wird mit leicht verfeinerter Rezeptur weitergeführt.

Wieczorek setzt auf ehrliches Handwerk und hochwertige, regionale Zutaten ohne Zusatzstoffe. Das Mehl stammt aus der Steinemühle in Hardheim, die Eier kommen vom Hof Albrecht Trunk. "Wir backen nach dem Reinheitsgebot für Brot – das schmeckt und spürt man", sagt der neue Inhaber.

Bürgermeister Markus Haas besuchte die Filiale und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde: "Die Bäckerei ist ein wichtiger Teil unserer Nahversorgung und trägt zur Lebensqualität bei", betonte er und wünschte René Wieczorek viel Erfolg. Der junge Bäckermeister zeigte sich gerührt: "Ich spüre hier eine große Wertschätzung für unser Handwerk. Das motiviert mich sehr."