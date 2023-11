Waldbrunn. (cao) Gleich mehrfach wurden in den vergangenen Tagen in Waldbrunn Giftköder ausgelegt. Am Mittwoch fanden sich mehrere Stücke Wurst beim Feriendorf der Winterhauchgemeinde. Präpariert waren sie mit blauem Granulat, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Rattengift handelt.

Zwei Hunde mussten von einem Tierarzt zum Erbrechen gebracht werden, nachdem sie davon gefressen hatten, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Glücklicherweise regierten die Halter sofort und brachten ihre Vierbeiner zur Behandlung. "Den Hunden geht es wieder gut", erklärte Polizeisprecherin Petra Rutz am Donnerstag gegenüber der RNZ.

Die gleichen Körnchen wurden bereits am 19. November auf dem Parkplatz der Katzenbuckel-Therme entdeckt, ebenfalls in Wurststückchen versteckt. Nachdem nun erneut ähnliche Köder gefunden wurden, wandte sich Hundebesitzer Jürgen Mann per E-Mail an die RNZ. Mit der Intention, alle Tierhalter und Eltern von kleinen Kindern vor der aktuellen Gefahr zu warnen. "Das war nämlich auch nicht das erste Mal, dass an der Therme und in Waldbrunn solche Köder lagen", so Mann.

Anzeichen einer Vergiftung

In einer Whatsapp-Gruppe seien einige Hundehalter aus der Gemeinde vernetzt. "Eigentlich, um sich zum Gassigehen zu verabreden und zur Unterhaltung – immer öfter, aber leider auch zur Warnung vor solchen Ködern", bedauert Mann. Auch einer seiner Hunde habe eines der vergifteten Wurststücke fressen wollen, "ich hab es ihm aber sofort aus dem Maul rausgeholt und dann alle Köder an der Therme eingesammelt und entsorgt".

"In diesem Fall sind uns keine zu Schaden gekommenen Tiere bekannt", so Polizeisprecherin Rutz, die alle Hundebesitzer und Spaziergänger in Waldbrunn dazu aufruft, achtsam zu sein und bei Funden etwaiger Giftköder die Polizei zu verständigen. Wer Hinweise zu den Ködern geben kann und/oder an den besagten Tagen Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefonnummer 06274/928050, zu melden.

Bei Hunden (und ebenso bei Katzen) führt die Einnahme von Rattengift zunächst zu Schwäche und Appetitlosigkeit. Je nach Menge kommen kleine Blutungen, insbesondere der Schleimhäute im Maul, blutiger Harn sowie Kot und Atemnot dazu. Im schlimmsten Fall sind Krampfanfälle und der qualvolle Tod der Tiere die Folge.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich Jürgen Mann dann noch einmal: Auch in der Hölderlinstraße sein Giftköder ausgelegt worden, ein kleiner Windhund, der davon gefressen hatte, befinde sich gerade auf dem Weg zum Tierarzt.