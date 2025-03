Waldbrunn. (pm/cao) Mosca hat sich als zweitgrößter Ausbildungsbetrieb in der Tarifregion (Großraum Heidelberg, Mosbach und Sinsheim) etabliert, direkt nach dem Branchenriesen Heidelberger Druckmaschinen. Am Hauptsitz in Waldbrunn lernen aktuell 76 Auszubildende und Studierende, die dem Maschinenbauer eine Menge Geld wert sind:

In die dreieinhalbjährige Ausbildung eines