Dauerstreit über Wahlrechtsreform geht in die nächste Runde

> Dr. Dorothee Schlegel (SPD): "Der Wahlkreis Odenwald-Tauber ist ein besonderer, nicht nur weil wir darin leben, wählen und Politik gestalten, sondern weil er der flächengrößte in Baden-Württemberg ist und zudem einzigartig in unserem Bundesland übergreifend zu den Regierungsbezirken Stuttgart und zu Karlsruhe gehört. Bei allem Mehraufwand an Absprachen haben wir dadurch weit mehr Einblicke im Land erhalten, und uns war Mitsprache ermöglicht.

Allerdings müsste der Bundestag dem Vorschlag der Wahlrechtskommission noch zustimmen. Und dies ist insofern fraglich, als die Ampel-Koalition selbst eine Reform anstrebt, bei der alle 299 Wahlkreise erhalten bleiben sollen. Welche Auswirkungen indes eine Auflösung des Wahlkreises Odenwald-Tauber – so sie denn kommt – hätte, schätzen die Kreisvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien ein. Von der Partei Die Linke lag bis Redaktionsschluss keine Rückmeldung vor.

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Ist der hiesige Wahlkreis Odenwald-Tauber bald Geschichte? Wenn es nach dem Vorschlag der Wahlrechtskommission im Bundestag geht, lautet die Antwort: ja. Hintergrund ist, dass es zur nächsten Bundestagswahl in zweieinhalb Jahren nach der aktuellen Gesetzeslage statt der jetzigen 299 Wahlkreise nur noch 280 gibt. Auf der Streichliste der Wahlrechtskommission steht der Wahlkreis Odenwald-Tauber. Der Neckar-Odenwald-Kreis soll demnach mit Teilen des bisherigen Wahlkreises Rhein-Neckar zum Wahlkreis "Odenwald – Rhein-Neckar" zusammengelegt werden.

Und wir hatten eine Chance, bei der Bundestagswahl ein Mandat zu erringen. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, ob eine neue Konstellation, zusammen mit der weiteren Wahlreform, künftig ein Mandat mit einer Person aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ermöglicht."

> Markus Haas (CDU): "Den Vorschlag der Ampel sehen wir mit großer Sorge, er ist bürgerfern und undemokratisch. Dass ein von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählter Abgeordneter nicht mehr sicher ins Parlament einziehen soll, entspricht nicht unserem Demokratieverständnis. Die Stimme der Bürger ist und bleibt die Wahlkreisstimme. Vielmehr müssen wir die zuletzt über 100 Ausgleichsmandate effektiv reduzieren.

Dafür bietet der Antrag der CDU/CSU-Fraktion die richtigen Instrumente und greift nicht in demokratische Wahlgrundsätze ein. Um einen eventuellen Neuzuschnitt der Wahlkreise beurteilen zu können, sehen wir dem Ausgang des Verfahrens mit Spannung entgegen."

> Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): "Der Vorschlag, den Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Rhein-Neckar-Kreis zusammenzulegen, mag im ersten Moment vernünftig klingen. Allerdings hege ich die große Befürchtung, dass wir in unserem sehr ländlich geprägten Landkreis mit dieser Zusammenlegung noch mehr in den Hintergrund geraten und abgehängt werden. Es gilt nur das Kriterium der Bevölkerung, aber eben nicht der Fläche.

So haben große Städte viele Wahlkreise und viele Abgeordnete in großer Nähe zueinander. Bei uns auf dem Land in einem großen Flächenlandkreis sieht das anders aus. Daher wäre mein Vorschlag, wenn es darum geht, den ländlichen Raum zu stärken, bei der Erstellung der Wahlkreise eben auch die Fläche mit einzubeziehen."

> Achim Walter (FDP): "Bei einer Wahlrechtsänderung gilt für mich der Grundsatz: Jede Stimme zählt gleich viel. Das Ganze muss für die Wählerinnen und Wähler transparent und nachvollziehbar sein. Wie sich die Wahlkreisreform auf den Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber auswirkt, ist derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen.

Da wird sicher noch viel diskutiert werden müssen. Je nach Wahlkreiszuschnitt wäre es wünschenswert, nach der Reform einen eigenen Wahlkreisabgeordneten zu haben. Insofern sehen wir die Notwendigkeit der Wahlrechtsänderung als gegeben an. Sollte es Veränderungen unseres Wahlkreises geben, machen wir das Beste draus."

> Johann Martel (AFD): "Jeder Bundestagsabgeordnete verursacht pro Legislatur Kosten von etwa zwei Millionen Euro. Grob überschlagen: rund 10.000 Euro pro Monat, etwa 4500 Euro steuerfreie Pauschale sowie etwa 23.000 Euro für Mitarbeiter und Sonstiges wie Bundestagsbüro, Bahnticket, Reisekosten, Übergangsgeld, Versorgung, etc. Von daher halte ich es mit unserem Wahlprogramm und befürworte jede Einsparung, denn unser Bundestag ist wirklich groß genug. Den Zuschnitt der Wahlkreise muss man dabei pragmatisch sehen."