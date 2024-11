Mosbach. (schat/stm) Extreme Wetterlagen mit Starkregen, Überschwemmungen und Sturzfluten häufen sich. Im Unterschied zu Hochwasser kommt es bei Starkregen zu lokalen und punktuellen hohen Niederschlägen und Überflutung durch Oberflächenabfluss.

Dort, wo große Wassermassen in kurzer Zeit niedergehen, kann es sehr schnell zu Gefahren und massiven Schäden kommen. In der Region erinnert man sich noch äußerst ungut an die Überschwemmungen, die Ende Mai 2016 in verschiedenen Orten im Bereich Mosbach zum Teil verheerende Schäden angerichtet hatten.

Die Stadt Mosbach hat vor diesem Hintergrund im Frühjahr 2022 eine Starkregenkonzeption mit Gefährdungs- und Risikoanalyse sowie Handlungskonzeption beauftragt. Das Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH aus Stuttgart hat detaillierte Starkregengefahrenkarten ausgearbeitet.

Anhand der Karten können für jeden Teilbereich der Stadt die jeweiligen Gefahrenpotenziale dargestellt werden. In einer Risikoanalyse wurden zudem Liegenschaften mit sensiblen Nutzungen untersucht. Die Ergebnisse wurden in der Junisitzung des Gemeinderates öffentlich vorgestellt.

Für alle, die eine Immobilie besitzen oder bewohnen, können aus der Konzeption wertvolle Informationen für den Fall der Fälle abgeleitet werden. Aber auch die Frage, wie man sich auf ein Starkregenereignis vorbereiten und Häuser bestmöglich baulich oder durch Maßnahmen ertüchtigen beziehungsweise absichern kann, wird in drei von der Stadt Mosbach angesetzten Informationsveranstaltungen beleuchtet.

Den Auftakt hat man am vergangenen Donnerstagabend in der Mensa der Pattberghalle in Neckarelz gemacht, wo sich schon die ersten interessierten Bürger informierten.

Weitere Gelegenheit, sich ein Bild zur Starkregenkonzeption zu machen, besteht am morgigen Dienstag um 18 Uhr in der Odenwaldhalle in Lohrbach sowie am Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Mosbach.

Nach der Vorstellung der Starkregenkonzeption durch Dipl.-Geograf Joachim Liedl vom Ingenieurbüro Winkler und Partner besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Besucher der Veranstaltungen können sich zudem anhand ausgestellter Karten des Stadtgebiets sowie Broschüren informieren. Die Ergebnisse der Starkregenkonzeption sollen auf den Internetseiten der Stadt Mosbach bereitgestellt werden.