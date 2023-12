Von Moritz Bayer

Eberbach. Die Glückwünsche werden mutmaßlich aus aller Welt kommen: Königin Silvia von Schweden wird 80 Jahre alt. Für eine kleine Besonderheit sorgt womöglich aber ein Gruß aus der "Heimat": Vom Café Viktoria wurde gestern eine eigens kreierte Torte an die aus Heidelberg stammende Monarchin gesendet. "Weltberühmtheiten mit Verbindungen zu der Gegend haben schon lange Torten zu runden Geburtstagen oder ähnlichem bekommen", sagt Alfred Cakraj. "An dieser Tradition wollen wir festhalten."

Vor gut einem Jahr hat der Ingenieur zusammen mit seiner Frau Dorina Camaj das traditionsreiche Café in der Friedrichstraße übernommen. Camaj ist gelernte Journalistin und stammt wie ihr Mann aus Albanien, die Leidenschaft zur Bäckerei und Konditorei ließ sie gemeinsam aber diesen Schritt unternehmen.

Mit einer Mischung aus Altbewährtem und neuen Ideen soll das Café in die Zukunft geführt werden. Bislang gelingt das laut Cakraj sehr gut: "Wir bekommen viel Post und Dankeschön-Karten nach Lieferungen. Das berührt uns und motiviert, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen."

Bekannt ist das Café vor allem durch die Viktoria-von-Eberbach-Torte, die der damalige Inhaber Heinrich Strohauer III. 1962 erfunden hatte. Diese schaffte es bis in den Buckingham Palace, spätestens der Dankesbrief von Queen Elizabeth II. machte die Kreation weltberühmt.

"Strohauer war ein Visionär, dem wollen wir auch gerecht werden", gibt Cakraj einen Einblick in seine Motivation. Was genau in der neuen Torte für die Königin ist, wird noch nicht verraten.

Wenn der Transport der süßen Kreation nach Schloss Drottningholm aber reibungslos gelaufen ist, wird eine mögliche Antwort aus dem Königshaus bald Aufschluss darüber geben, ob sie Silvia geschmeckt hat. Dann könnte die berühmte Viktoria-Torte vielleicht in absehbarer Zeit ein Geschwisterchen bekommen, das es dauerhaft ins Sortiment schafft.