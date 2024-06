Von Marcus Deschner

Schönbrunn-Allemühl. Vom Kleinen Odenwald auf die Kanaren. Dieser Umzug steht demnächst bei Isabel und Alexander Wolf an. Gemeinsam mit Tochter Salome, elf Katzen und einem Hund verlassen die Inhaber vom Hofladen "Odenwaldhuhn" in wenigen Tagen ihre angestammte Heimat und ziehen mit "Sack und Pack", selbstverständlich alles ordentlich in einem Container