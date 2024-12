Buchen. (adb) Einmal mehr hatten Buchhändler Johannes Volk und die Wirte Simon Schäfer ("Schwanen") und Jens Jaegle ("Prinz Carl") und der TSV Buchen mit seinem umtriebigen Vorsitzenden Kurt Bonaszewski den richtigen Riecher für ihre Heimatstadt: Die "Gastro-Ape" ist das zweckdienliche, auch optisch ansehnliche Ergebnis ihrer Gedankengänge und ein absoluter Volltreffer.

Am Samstag wurde das schmucke Fahrzeug im Rahmen des Weihnachtsmarkts offiziell in den Dienst gestellt. Bürgermeister Roland Burger und Alfred Beetz als Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken freuten sich ebenso wie die geistigen Väter der "Ape". Sie sprachen von einer "tollen Sache", die so innovativ wie sympathisch sei und viele Möglichkeiten offen lasse.

Die „Gastro-Ape“ wurde beim Weihnachtsmarkt offiziell übergeben. Foto: Adrian Brosch

Die "Ape" verstehe sich als mobiles Bistro, das durch Buchen rollt: Markt- und Festbesucher zählen ebenso zur Zielgruppe wie Passanten; sie könnte als Bierwagen, Glühweinstand, Kaffee- und Kuchenmobil oder rollende Suppenküche fungieren.

Feste Termine am Alten Rathaus seien je nach Wetter- und Personallage gut denkbar, wie Volk betonte – und natürlich sei das adrette Kleinfahrzeug gegen einen Obolus auch für Privatnutzer oder Vereine nutzbar. Hier fügte Kurt Bonaszewski erfreut an, dass der TSV auf die "Ape" zurückgreifen werde.

Beetz verwies beim Anstoßen mit Orangenpunsch auf einen Fakt am Rande: "Seit 2015 wurden in Buchen 18 Projekte aus dem Regionalbudget und 14 Leader-Projekte durchgeführt", bilanzierte der Grünsfelder und ließ wissen, dass die "Ape" mit 19.920 Euro aus dem Regionalbudget gefördert wurde.

Info: www.ape-buchen.de