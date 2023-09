Von Peter Lahr

Mosbach-Neckarelz. Es begann mit einem Dirigierworkshop und endete am Samstagabend mit einem Mitsingkonzert im Neckarelzer Burggraben: das fünftägige Vokalmusikfestival zum 1250. Jubiläumsjahr von Neckarelz, Obrigheim und Neckarzimmern. Die Zahl drei bestimmte auch das schattige Freiluft-Finale. Drei Akteure unterhielten das Publikum – und spornten es gar zu sanglicher Aktivität an. Den "Local Heroes" vom etwas geschrumpften Chor Royal folgte das Berliner A-cappella-Quartett "German Gents", bevor Patrick Bach die rund 100 Zuhörer in einen mehrstimmigen Ad-hoc-Chor verwandelte.

Auch wenn die Organisatoren gute Miene zum kühlen Abendsingspiel machten, das Finale besaß einen Hauch von Weihnachtsmarktauftritt – nur ohne Heißgetränke. "Du hast den Raum mit Sonne geflutet", interpretierte der Chor Royal den Mittsommernachtstraum von Herbert Grönemeyer. Während die Abendsonne über der imposanten Silhouette der ehemaligen Burg rosafarbene Wölkchen pinselte, kam Chorleiter Jochen Thurn auf die geringe Zahl seiner Mitstreiter zu sprechen: "Heute sind wir eher Oktett Royal." Der tödlichen Mär vom Erlkönig setzte der Chor Freddie Mercurys Power-Botschaft "Don’t Stop Me Now" hinterher. Doch musste es auch der royale Queen-Klassiker mit dem permanenten Autogebrumme im Hintergrund aufnehmen.

Warmer Applaus begrüßte die "German Gents". Die Nachwuchs-Gentlemen hatten sich mit Rollkragenpullovern und Sakkos gegen die frische Temperatur gewappnet. Schulter an Schulter kuschelten sich die Sänger um das Mikrofon. So gelang es, das automobile Hintergrundrauschen etwas weiter herunterzudimmen. Wer bei a cappella automatisch an freche deutsche Texte und eine körperbetonte, flotte Performance denkt, wurde hier schnell eines Besseren belehrt. Denn die Reise von Thoma Jaron Wutz, Armin Horn (beide Tenor), Raphael Riebesell (Bariton) und Marcel Raschke (Bass) ging weiter zurück in selige Elvis-Presley-Zeiten.

Mit fingerschnippender Retro-Eleganz wunderte sich das Quartett: "Why must I be a teenager in love?" Thoma konnte bei "Diana" als Charmeur punkten, während "Dream a Little Dream of Me" zu einer fast schon kammermusikalisch anmutenden Perle mutierte – inklusive etwas rätselhafter, sicherlich ironisch angedachter Choreografie.

Den Herzschmerz auf hohem musikalischem Niveau hatten die Gents weiterhin gepachtet. Nach Mozarts "Abendruhe" entfaltete die Bühnenbeleuchtung langsam ihre Farbigkeit. "Viel Spaß mit dem Frühling" wünschten die Sänger bei der Abfahrt ins Land der Toreros. Klar, die Comedian Harmonists durchpulsen die Adern der vier Sänger des Staats- und Domchors, die sich 2018 zur heutigen Formation fanden.

Während die Sänger mit der Angebeteten gar zum Mond aufbrachen, wagten erste Fledermäuse kleine Jagdpartien. Kaum war "Mary Lou" (die Zugabe) verstummt, sprang Patrick Bach auf die Bühne und startete die ziemlich konventionelle Chorprobe mit dem Verweis auf die ausgeteilten Stimmblätter. "Das unglaublich singaffine Publikum" verwies der Vokalexperte auf die Taschenlampenfunktion der Handys – und fühlte sich im Handumdrehen wie in einem Coldplay-Konzert. Nur dass dort wohl eher selten "Die Gedanken sind frei" oder "Der Mond ist aufgegangen" angestimmt werden. "Jadada" und "Dududu", ging es durch Sopran und Alt. Sogar die Menschen, die sonst nicht im Chor singen, bezog der Stimmcoach mit ein: Sie durften den Textteil übernehmen. "Gemeinsames Singen löst bei vielen Menschen etwas Tolles aus", spornte Bach die spontane Sängerschar an.