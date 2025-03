Hardheim. (jam) Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt verspricht der traditionelle Josefsmarkt am Sonntag, 23. März, in Hardheim. Die Veranstaltung, die von einer engagierten Arbeitsgruppe aus Bürgerinnen und Bürgern, dem Bund der Selbständigen (BdS) sowie dem Gemeinderat organisiert wird, beginnt bereits zwei Tage zuvor am Freitagabend mit einer musikalisch-literarischen Veranstaltung unter dem Titel "Geschenkte Zeit – Silver Lining" im Pfarrheim.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Berufsorientierung und Erlebnisse: In der Aula der Walter-Hohmann-Schule findet eine Lehrstellenbörse statt, bei der sich regionale Betriebe und Institutionen präsentieren. Die BdS-Erlebnistour bietet die Möglichkeit, Hardheim aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Zudem lädt der Gesangverein "Liederkranz" zum Singcafé im Alten Kindergarten ein, und Schuh Berberich präsentiert in den eigenen Geschäftsräumen die aktuelle Frühlingsmode.

Das historische Marktspektakel ist seit jeher mit der Eröffnung des Josefsmarkts verbunden. Es zeigt die Verleihung des Marktrechts. Foto: zg

Der Höhepunkt des Wochenendes ist der Marktsonntag, der mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Alban beginnt. Die offizielle Markteröffnung folgt dann auf dem Schlossplatz – natürlich mit dem historischen Marktspektakel, das die Verleihung des Marktrechts in Szene setzt. Im Anschluss daran hält Bürgermeister Stefan Grimm gemeinsam mit dem BdS-Vorsitzenden Elmar Günther Grußworte.

Der Markt selbst bietet ein breites Spektrum an Attraktionen: Neben einem umfangreichen Krämermarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag präsentieren die Hardheimer Autohäuser aktuelle Fahrzeugmodelle. Zwei historische Karussells und eine Spiele-Rallye sorgen für Unterhaltung der jüngsten Besucher. Ein besonderer Programmpunkt ist die traditionelle Winterverbrennung, die auf dem Schulhof der Walter-Hohmann-Schule beginnt und von der Musikkapelle Bretzingen begleitet wird.

Eine Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten, die von lokalen Vereinen und Organisationen bereitgestellt werden, ergänzt das Angebot. Das Spektrum reicht von Kaffee und Kuchen über herzhafte Snacks bis hin zu regionalen Spezialitäten.

Freitag, 21. März

> "Geschenkte Zeit – Silver Lining": Ann-Kathrin Schnieder und Andreas Schieser bieten ab 19 Uhr Lieder, Übersetzung, Rezitationen und Klangteppiche im Pfarrheim (Einlass ab 18 Uhr).

Samstag, 22. März

> Lehrstellenbörse: Betriebe und Institutionen der Region stellen sich von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Walter-Hohmann-Schule vor und informieren über das Thema Ausbildung.

> BdS-Erlebnistour: Wer Hardheim einmal anders erfahren möchte, kann an der Erlebnistour des BdS teilnehmen. Sie beginnt um 13 Uhr am Hertlesbrunnen auf dem Kirchplatz und führt unter anderem zum Eirich-Mixeum.

> Singcafé: Der Gesangverein "Liederkranz" bietet ab 14.30 Uhr im "Alten Kindergarten" mit einem musikalischen Begleitkonzept die Möglichkeit, einen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken in klangvoller Atmosphäre zu genießen.

> Modenschau: Schuh Berberich präsentiert ab 16 Uhr in den eigenen Geschäftsräumen die aktuelle Frühlingsmode.

Sonntag, 23. März

> Heilige Messe: Den Auftakt des Marktsonntags bildet eine heilige Messe um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban.

> Marktspektakel und Eröffnung: Mit einem Laienspiel veranschaulicht die Kolpingsfamilie ab 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz, wie Hardheim sein Marktrecht verliehen bekam. Es folgt die offizielle Markteröffnung mit Grußworten von Bürgermeister Stefan Grimm und dem BdS-Vorsitzenden Elmar Günther. Anschließend gibt es Freigetränke, solange der Vorrat reicht.

> Historische Karussells: Für kleine Marktbesucher drehen sich von 12 bis 17 Uhr historische Karussells auf dem Schlossplatz und dem Bürgermeister-Schmider-Platz am Erfapark.

> Große Autoschau: Die Hardheimer Autohäuser stellen von 11 bis 18 Uhr ihre aktuellen Modelle aus und stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um Mobilität.

> Verkaufsoffener Sonntag: Die teilnehmenden Hardheimer Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet und bieten ihren Kunden viele Aktionen.

> Krämermarkt: Mehr als 35 teilnehmende Geschäfte, Vereine, Selbsterzeuger und Marktstandbetreiber bieten von 11 bis 18 Uhr regionale, saisonale und selbsterzeugte Waren sowie Textilien, Accessoires, Leckereien, Alltagswaren und vieles mehr an.

> Spielerallye: Geschicklichkeitsspiele für die ganze Familie sind von 13 bis 16.45 Uhr auf dem gesamten Marktgelände geboten. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise verlost: ein Familienausflug in den Freizeitpark Tripsdrill, ein BdS-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro sowie ein BdS-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro.

> Lesecafé und mehr: Der Handarbeitskreis "Wollkorb" bietet seine Exponate von 13 bis 17 Uhr zum Verkauf an. Darüber hinaus gibt es im Lesecafé "7 Gramm" Kaffee und Kuchen, und die Gemeindebücherei hat geöffnet.

> Winterverbrennung: Die Winterverbrennung wird um 14 Uhr unter Begleitung der Musikkapelle Bretzingen mit einer Prozession zelebriert. Treffpunkt ist im Schulhof der Walter-Hohmann-Schule.

> Siegerehrung: Die Gewinner der Spielerallye werden um 17 Uhr auf dem Schlossplatz am Stand des Vereins Mühlenradweg Erftal geehrt.