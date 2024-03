Mosbach. (pm) Heimatsterne sind die hellsten und kräftigsten Botschafter, die Licht, Wärme und Geborgenheit schenken. Beim Konzertprogramm "Südtiroler Heimatsterne" präsentieren Oswald Sattler, die Geschwister Niederbacher, Vincent & Fernando sowie Nadin Meypo erstmals gemeinsam die Höhepunkte aus ihrer Südtiroler Heimat. Die Schlager- und Volksmusikstars präsentieren am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol in Mosbachs Alter Mälzerei.

Oswald Sattler gründete mit 18 Jahren gemeinsam mit Freunden die Kastelruther Spatzen. 18 ausgefüllte Jahre lang war er wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Formation. Danach kam er als Solokünstler auf die Bühne zurück. Er gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielt zahlreiche Goldene Schallplatten und bekam sogar zweimal die Goldene Stimmgabel. In seiner Freizeit genießt Sattler die Natur auf der Seiser Alm und tankt, umgeben von seinen Tieren, Kraft für das Tourneeleben.

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit ihrer Volksmusik. Nach Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben startete ihre bundesweite Karriere. Mittlerweile wurden sie überhäuft mit Auszeichnungen.

Vincent & Fernando siegten beim Grand Prix der Volksmusik, nachdem sie bereits dreimal den zweiten Platz belegt hatten. Die zwei Brüder aus Andrian, einem Dörfchen an der Weinstraße nahe Bozen, bestimmen das Volksmusikgeschehen im deutschsprachigen Raum mit.

Es handelt sich um Ulrich und Otto Messner, 1963 bzw. 1965 geboren, die sich nach einem Talentwettbewerb die Künstlernamen Vincent und Fernando gaben. Markante Stimmen, italienische Einflüsse und angenehme Melodien zeichnen ihre Volksmusik aus.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche und als Südtirol-Liebhaberin. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts auf Platz fünf eingestiegen, sie ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade, hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi und Andy Borg auf ausverkaufter Tournee.

Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr bei den Südtiroler Heimatsternen mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf die Entertainerin Nadin Meypo freuen.

