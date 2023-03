Unterschefflenz. (lah) Vor 20 Jahren begann die Hossa-Straßenfastnacht mit genau vier Umzugsteilnehmern. Am Samstag folgten dem Ruf des mottogebenden Waldes nahezu 30 Gruppen und Abordnungen aus der gesamten närrischen Region.

Wie schon bei der Premiere führte diesmal die Guggemusik mit Urgestein Walter Bopp als musikalischem Leiter den Gaudiwurm an. Passend zum Namen sorgte der Kindergarten Sonnenschein gleich zu Beginn für bestes Gute-Laune-Wetter. Da winkten das Kinderprinzenpaar Antonia und Prinz Milan, Prinzessin Manuel-á und der bärige Bürgermeister alle Wolken weg. Die Hossa-Kids und die Dorfkinder auf ihren Boliden ließen es wummern. Goldbarren stapelten sich am Haus des Geldes, bestens bewacht von den Brüggebrunzern. Wie schon beim allersten Mal, mischte auch diesmal die FG Heederschboch Dick Do ganz vorne mit.

Fotogalerie: Faschingsumzug Schefflenz 2023 Previous Next Fotos: Peter Lahr

Live-Musik boten der Spielmannszug Lohrbach sowie die Schäpsturmfäzzer Hardthausen. Gelb-blau wogte die Schorlemafia Trienz über das Narrenmeer. "Hünge Ahoi!" und "Katzental Miau!" erklangen. Die Ranzegarde Osterburken stürmte im Quadrat übers Parkett.

Per Hexenexpress trieben die Morrehexe ihr Unwesen, auch Binswangen und Osterburken entsandten zauberhafte Wesen. Mondspretzer und Sattelbacher Ratze, Freibier Sulzbach und Allfelder Weissköpf wirbelten mit zahlreichen weiteren Gruppen und Abordnungen über den kreiselfreien Parcours. Am Ende wartete am geschmückten Festplatz ein buntes Bühnenprogramm, durch welches Angelika und Sabine Binnig führten. "Es geht nur mit einer guten Gemeinschaft und mit vielen Helfern", betonten auch die neuen Vorsitzenden Alexandra Pummer und Thomas Bohn.