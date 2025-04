Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Was findet am Mittwoch und Donnerstag in der Region statt. Ein Überblick:

> Wandern: Eine Attraktion für Wanderer im Odenwald gibt es mit sechs Wegen, auf denen man die Spuren römischen Lebens in unserer Region entdecken kann. Die Römerpfade sind zwischen vier und 14 Kilometer lang, wurden von der Touristikgemeinschaft Odenwald ausgearbeitet und vom Deutschen Wanderverband als Qualitätswanderwege zertifiziert.

Jeder Römerpfad hat einen direkten historischen Bezug und einen eigenen Götterpaten: Der Herkulespfad in Buchen, die Minervatour in Elztal, der Venuspfad in Limbach, der Jupiterweg in Mosbach, der Merkurpfad in Osterburken und der Marspfad in Walldürn erwarten ihre wanderfreudigen Gäste.

Auf den Wanderwegen, die Touren zwischen einer und vier Stunden ermöglichen, kann man Spuren des römischen Lebens entdecken. Weitere Infos gibt es unter www.roemerpfade.de.

> Wildpark, Schwarzach: Der Wildpark in Schwarzach beherbergt auf rund 10 Hektar Fläche über 400 Tiere aus 50 verschiedenen Tierarten. Die Wild- und Haustiere, vom Zebra bis zum Wildschwein und vom Papagei bis zur Gans, bevölkern den Park und das großzügige Naturgelände und laden zum Besuchen und Bestaunen ein.

Auch interessant Unsere Tipps zum Feiertag: Diese Maifeste finden in Eberbach und der Region statt

Zusätzliche Attraktionen wie die Kindereisenbahn im Country-Stil, der liebevoll gestaltete Afrika-Spielplatz, ein Streichelzoo mit Ziegen, Schafen, Zwergrindern, Hasen und Meerschweinchen und ein Schaubauernhof sorgen für beste Unterhaltung und machen den Wildpark zum attraktiven und kostengünstigen Naherholungsziel für die ganze Familie.

Bis Ende Oktober ist der Wildpark täglich von 10 bis 18 Uhr, ab November bis Ende Februar ist samstags, sonntags, feiertags sowie in den Ferien von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

> Maifeste in der Region: Der beliebte "Tanz in den Mai" der FG "Narrhalla" in Buchen mit der "BCH Bloos Band" findet am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Narrhalla-Scheuer (beheizt) Am Limbacher Weg 3 statt. Am Maifeiertag heißt es für alle Ausflügler ab 11.30 Uhr "Die Scheuer is uff". Das Maifest in Erfeld findet in der Ortsmitte direkt am Radweg statt. Der Auftakt ist am Mittwoch um 17.30 Uhr mit dem Maibaumstellen und anschließendem Fest- und Barbetrieb.

Am Donnerstag beginnt das Fest ab 10 Uhr. Das Maifest des HKMC im Steinbruch oberhalb der Heidersbacher Mühle beginnt am Mittwoch um 18 Uhr mit dem Fassanstich, ab 21.30 Uhr ist Tanz in den Mai. Am Maifeiertag beginnt die Bewirtung um 10 Uhr. Die FG "Götzianer Heddebör" veranstaltet am FG-Keller in Hettigenbeuern ein Maifest im Morretal. Am Mittwoch ab 17 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr erfolgt die Bewirtung beim FG-Keller gegenüber der Kirche.

Der Musikverein Hettingen lädt mit der Feuerwehr zum Maibaumfest am Mittwoch und Donnerstag am Feuerwehrgerätehaus ein. Beginn ist am Mittwoch ab 18 Uhr mit musikalischer Unterhaltung des Musikvereins. Der Donnerstag startet ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Der Musikverein Schweinberg veranstaltet sein Maifest in und an der Heimatscheune am Kirchplatz. Los geht’s am Mittwoch ab 18 Uhr mit dem traditionellen Maibaumstellen. Um 19 Uhr sorgt der Musikverein Schweinberg für musikalische Unterhaltung.

Am 1. Mai startet um 11.30 Uhr die Bewirtung. Der Förderverein des FC Zimmern lädt zum traditionellen Maifest ein. Am Mittwoch beginnt das Fest um 18 Uhr mit dem Stellen des Maibaums. Am Donnerstag findet ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit anschließendem Mittagessen und gemütlichem Beisammensein statt. Weitere Einkehrmöglichkeiten sind am Mittwoch in Ballenberg an der Bushaltestelle: ab 18 Uhr Maibaumfest der Abteilungswehr. In Bödigheim am Kirchplatz: ab 17 Uhr Maibaumstellen des Angelsportvereins. In Bofsheim an der Postscheune: ab 18 Uhr Maibaumfest.

In Einbach im Floriansstüble: ab 18 Uhr "Tanz um den Maibaum" der Feuerwehr. In Erlenbach: ab 18 Uhr Maibaumfest des Fischervereins. In Götzingen am Dorfplatz: ab 17 Uhr Maibaumfest des Musikvereins. In Hirschlanden ist ab 17 Uhr Maibaumstellen, ab 18 Uhr gemütliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus. In Höpfingen am Alten Rathaus/Am Plan: ab 17 Uhr Maibaumaktion des Fördervereins Große Sporthalle. In Hüngheim startet ab 18 Uhr das Maibaumfest. In Oberwittstadt am Feuerwehrgerätehaus: 18 Uhr Maibaumstellen der Feuerwehr. Am Donnerstag in Glashofen am Sportgelände: ab 10 Uhr Grillfest des SV.

In Hainstadt am Gerätehaus: ab 10 Uhr Maibaumfest des Fördervereins der Feuerwehr. In Oberwittstadt an der Blockhütte: ab 11 Uhr Blockhausfest des "Wittschter Jugendraums". In Rippberg an der Sporthalle: ab 10 Uhr Boxenstopp "Wir grillen – Sie chillen” der Rippberger Blasmusik. In Rosenberg am Rathausplatz: ab 10.30 Uhr Maifeier des Fördervereins des TSV. In Walldürn beginnt ab 10 Uhr das Grillfest der Schützengilde.

Mittwoch, 30. April

> Auerbach. Feuerwehrgerätehaus, ab 17 Uhr: Maibaumstellen mit Bewirtung.

> Binau: Alter Dorfplatz, 17 Uhr: Maibaumstellen.

> Dallau: Schlossplatz: Maibaumstellen.

> Fahrenbach: Feuerwehrgerätehaus, 17.30 Uhr: Maibaumstellen, Bewirtung und Blaulichtbar.

> Heidersbach: Steinbruch, 18 Uhr: "Tanz in den Mai" des HKMC mit DJ Juss.

> Hochhausen: Dorfplatz, ab 17 Uhr: Maibaumstellen des MGV Hochhausen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Kindergartens "Kleine Strolche".

> Lohrbach: Waldhorn: Maibaumstellen des MGV "Liedertafel".

> Mosbach. Haus der Donauschwaben, 18 Uhr: Tanz in den Mai. – Marktplatz, 17 Uhr: Maibaumstellen des Rotary-Clubs NOK.

> Neckarelz: Waldhütte am Stutz, 20 Uhr: Tanz in den Mai des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim mit DJ Picknicker.

> Neckarzimmern: Feuerwehrgerätehaus, ab 17.30 Uhr: Maibaumfest.

> Neunkirchen: Schützenhaus, ab 17 Uhr: Tanz in den Mai und "After-Work-Party" des Boule-Sport-Clubs.

> Sulzbach: Holzbau Hennrich / Dorfplatz, 17 Uhr: Zunftbaumaufstellung.

> Trienz: Dorfplatz, 18 Uhr: Maibaumstellen.

> Wagenschwend: Hof des Dorfgemeinschaftshauses, 16.30 Uhr: Maibaumstellen.

Donnerstag, 1. Mai

> Dallau: Schlossplatz, ab 10.30 Uhr: Maifest.

> Fahrenbach: Wanderbahn (ehemaliger Bahnhof), ab 10.30 Uhr: Frühschoppen, ab 11.30 Uhr Liedvorträge des MGV und Bewirtung durch den VfR Fahrenbach, Kaffee und Kuchen im Café "G'mütlich".

> Guttenbach: Neckarwiese hinter dem Gemeindesaal, ab 11 Uhr: Grillfest des KKS.

> Heidersbach: Steinbruch, ab 10 Uhr: Maifest mit Bewirtung des HKMC.

> Katzental: Feuerwehrgerätehaus: Maifest des Fördervereins Feuerwehr Katzental.

> Krumbach: Wanderbahn (Sporthalle), ab 10 Uhr: Maifest des MGV Frohsinn.

> Lohrbach: Sportgelände, ab 10 Uhr: Maifest des FC Lohrbach.

> Michelbach: Bollenberg, ab 11 Uhr: Maifest des Fördervereins des SV Union Michelbach.

> Mittelschefflenz: Waldspitzhütte, ab 9 Uhr: Grillfest.

> Mosbach: Turnhalle Waldstadt, ab 12 Uhr: Maifest des VfB Waldstadt. – Dreibrunnenwiese, 10 Uhr: Maifest des SV Bergfeld. – Sportheim Bergfeld, 10 Uhr: Maifest des SV Bergfeld.

> Neckarelz: Waldhütte am Stutz, ab 11 Uhr: Maifest des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim, ab 14 Uhr Livemusik mit der Band "Plug ’n’ Play". – Vereinsheim des Fischereivereins (An der Elz 3), 11-17 Uhr: Maifest. – Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim, ab 10.30 Uhr: Maifest mit Spielstraße für Kinder.

> Neckarzimmern: Dreschhalle, ab 11 Uhr: Maifest des FC Phoenix.

> Neunkirchen: Technisches Hilfswerk, 10-17 Uhr: 1. Mai-Bewirtung.

> Nüstenbach: Skihütte, ab 11 Uhr: Maifest des Ski-Clubs Mosbach.

> Rittersbach. Grillhütte am Sportplatz: Bewirtung mit Oldtimertreffen.

> Tiefenbach: Festplatz an der Pflanzschule im Staatswald, ab 10.30 Uhr: Waldfest des Musikvereins Tiefenbach.

> Wagenschwend: Dorfgemeinschaftshaus, 11 Uhr: Maifest der Dorfjugend und den Mitgliedsvereinen.

> Waldmühlbach: Dorfgemeinschaftshaus, ab 11 Uhr: Maifest.

Das Fischerfest in Zwingenberg ist nur eine von etlichen Gelegenheiten in der Region, in geselliger Runde den Wonnemonat Mai zu begrüßen. Foto: ASV Zwingenberg

> Zwingenberg: Gelände vor dem Angelfachmarkt Sam und Weru Fensterbau (am Neckartal-Radweg der Bundesstraße 37, am Brückenkopf der neuen Neckarbrücke Ortsausgang Richtung Neckargerach): Fischerfest der Zwingenberger Angler.