Region Eberbach. (alr) Überall wird gefeiert – der Mai ist da. Bei voraussichtlich bestem Wetter finden in Eberbach und der Region eine ganze Menge Veranstaltung rund um das Maifest statt. Hier ist eine Übersicht, wo überall Maibäume gestellt werden und wo am Tag der Arbeit gefeiert werden kann.

Eberbach

> Mit der Feuerwehr Lindach wird heute Abend ab 18 traditionell der Maibaum geschmückt und an seinem Platz in der Kastanienstraße gestellt. Direkt im Anschluss daran wird der Gemischte Chor unter dem Maibaum singen. Für das leibliche Wohl ist im Feuerwehrgerätehaus gesorgt.

> Der MGV 1912 "Sängerlust" Rockenau wird heute Abend in den Mai singen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am alten Rathaus. Für einen kleinen Imbiss und Umtrunk ist gesorgt.

> In Pleutersbach lädt der Heimat- und Verkehrsverein zum Maibaumstellen ein. Los geht es um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Bei Grillbraten, heißen Würstchen und Getränken wird gemeinsam in den Mai gefeiert.

> Der Angelsportverein Blicker veranstaltet am Donnerstag seine Maifeier. Los geht es ab 10 Uhr im Allemühler Tal. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Auch die KG Urmel kommt am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr in der Concordia-Hütte in Neckarwimmersbach zusammen. Es wird Leckereien vom Grill, Waffeln und kühle Getränke geben.

> Bei der Handballgesellschaft findet am Donnerstag das Maifest im HGE-Heim statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr.

> Das Grillfest der SPD Eberbach findet am Donnerstag am Waldklassenzimmer im Gretengrund statt. Von 10 bis 17 Uhr wird es Spezialitäten vom Grill- inklusive Wildbratwürste aus dem heimischen Wald, aber auch Frühlingsbrot, Bier vom Fass, Kaffee und Kuchen geben.

> Das Stadtmuseum bleibt am Tag der Arbeit geöffnet und kann von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Hirschhorn

> Das große Waldfest des MGV 1950 Igelsbach steht vor der Tür. Los geht es bereits heute Abend um 17 Uhr, wird beim MGV der Kranz für den Baum gewickelt. Um 18 Uhr soll der Maibaum aufgestellt werden. Das traditionelle Waldfest am Donnerstag startet um 10.30 Uhr auf dem Vorplatz der Sängerhalle.

Für das leibliche Wohl an beiden Tagen zeichnet sich der MGV Igelsbach verantwortlich. Sollte das Wetter schlecht werden, wonach es derzeit nicht aussieht, findet das Fest einfach in der Sängerhalle statt.

> Die Katholische Kirchenmusik wird am Donnerstag beim Waldfest des MGV Igelsbach zu hören sein. Das Platzkonzert beginnt um 12.30 Uhr. Davor werden die Musikerinnen und Musiker sowie alle Interessierten gemeinsam zum Waldfest wandern. Treffpunkt dafür ist um 9 Uhr auf dem Freien Platz vor dem Rathaus.

> Das Maibaumfest, das vom Verein der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn organisiert wird, findet erst am Samstag, 3. Mai, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt. Um 14 Uhr soll der traditionelle Maibaum gestellt werden.

Schönbrunn

> Die Kerwe-Party und der Tanz in den Mai finden dieses Mal am gleichen Tag statt – und zwar heute. Wie auch schon im vergangenen Jahr will die Band Fate die Hütte so richtig einheizen. Los geht die Party im Festzelt auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim um 21 Uhr.

Das Kerwewochenende beginnt dann am Samstag um 11 Uhr mit dem ersten Kerweflohmarkt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fate-music.de oder www.kerwe-schwanheim.de

Viele, teils mit Vereinswappen, geschmückte Maibäume wie dieser in Haag werden wieder in den Himmel ragen. Foto: coe

> Der MGV "Eintracht" Schönbrunn veranstaltet auch dieses Jahr wieder ein Fest zum 1. Mai. Das Fest findet am MGV-Sängerheim in der Hainbuchenstraße 6 statt. Von 10 bis 20 Uhr werden Leckereien vom Grill mit Pommes Frittes und diverse Getränke angeboten. Ab etwa 13 Uhr soll es auch Kaffee und Kuchen geben.

Nachbarn

> In Heddesbach kümmert sich der Feuerwehrförderverein um das traditionelle Maibaumstellen. Das findet heute ab 17 Uhr auf dem Kirchplatz statt.

> Die Zwingenberger Angler laden am Donnerstag zum Fischerfest auf dem Gelände vor dem Angelfachmarkt SAM und WERU Fensterbau, direkt am Neckartal-Radweg ein. Frisch geräucherte Forellen, Herings- und Lachsbrötchen versprechen allen Gästen Gaumenfreuden. Wer es deftiger mag, für den gibt es leckere Steaks und Bratwürste und auch das Kaffee- und Kuchenbuffet - dessen Erlös der Anglerjugend zu Gute kommt- ist wieder am Start.

Der Festplatz ist direkt am Neckartal-Radweg der B37 und bietet einen tollen Ausblick auf den Neckar und die romantische Kulisse vom Schloss Zwingenberg. Über den nur wenige Gehminuten entfernten Bahnhof ist das Fest auch mit der S-Bahn leicht zu erreichen. Weitere Informationen zum Angelverein gibt es unter www.asv-zwingenberg.de.

Info: Da der 1. Mai, auch bekannt als Tag der Arbeit, ein Feiertag ist, bleiben alle Stadtverwaltungen, der Bauhof und das Stadtarchiv geschlossen. Außerdem bleiben die Geschäftsbereiche der Verwaltung in Eberbach und Schönbrunn wegen des Brückentages auch am Freitag zu.