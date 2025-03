Höpfi. (adb) Tolles Wetter, viele Gäste voll mitreißender Heiterkeit, einfallsreiche Motivwägen und Nummern, lustige Gruppen und natürlich Schnapsbrenner überall, die klangstark unterstützt von "Peters lustigen Musikanten" ihr fröhliches "Helau" in die schier frühlingshaft strahlende Welt trugen: Der Höpfemer Rosenmontagszug war auch heuer ein Volltreffer, der nicht nur in Grün und Quetscheblau strahlte – pünktlich zum 55-jährigen Bestehen der FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner".

88 Bestandteile hatte der Gaudiwurm – und angeführt wurde er natürlich vom Schnapsbrennervolk, das vom Fanfarenzug aus Osterburken begleitet wurde: Die FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner" zeigte sich von ihrer schönsten und fröhlichsten Seite – inklusive "rollendem Quetscheboam", Groß-Köpfede, Maischefasskarussell, Überschlagrad und den Regenten: Von den Wägen grüßten Prinz König Wolfgang I. und Prinzessin Ute, königlich verspielt und zugenäht sowie das Kinderprinzenpaar Alina und Leo, die Schwimmer beim Balltanz. Auch die DLRG-Ortsgruppe mischte mit – "auf Kreuzfahrt": Eine großartige Nummer!

Nun ließ sich das närrische Wolfsheim nicht zweimal bitten: Das Rudel der FG "Hordemer Wölf" erwies sich einmal mehr als Stimmungsexpress erster Garde, umjubelt von Groß und Klein. Und auch die FG "Lustige Vögel" aus Schweinberg mit "Vögel Helau" sorgten für gute Laune in Bestform – so wie die Wagenbauer des TSV "Frankonia" Höpfingen mit der Frage "Die NFL auf Reisen geht, das FieldGoal bald am Lochbach steht?". Zum humorigen Charakter des Gaudiwurms trugen auch die NZRM "Rouschebercher Milchsäuli", die FG "Bischemer Kröten", die FG "Lemia Krautheim und die "Zimmerner Hore" mit ihrer Tränke bei – nicht zu vergessen gute alte Freunde aus direkter Nachbarschaft: Ohne die FG "Stedemer Beesche" aus Waldstetten nebst Musikkapelle wäre der Höpfemer Rosenmmontagszug undenkbar.

In glänzend rot-weißem Ornat schwangen sie ihre Beesche, während die Musik den Takt vorgab. So gaben sich gern gesehene Gäste ein närrisches Stelldichein: Die "Höhgöiker" aus Glashofen begeisterten ebenso wie die FG "Fideler Aff" Walldürn mit feierlustigen Dürmer Klohns und die FG "Aaldemer Dunder" aus Altheim – dazu kamen der "Wachebau May63" im Grenzland "auf Malle und beim Aprés-Ski" und die munteren "Kabuckler" aus Pülfringen mit dem "Dinoland Bülfri".

Auch sie setzten kreative und launige Akzente. Wie gut die Höpfemer Vereine zusammenhalten, zeigte sich am Rande der Umzugsstrecke einmal mehr – auf eine in diesem Fall sehr wohlschmeckende Art: Der Verein "Bürger für Bürger" hatte im Alten Rathaus am Plan das "Narrencafé" eingerichtet. Auch das "Brotworschd-Wächele" mit "Jofa" am Steuer drehte Runde für Runde, um die Besucher kulinarisch bei Laune zu halten.

Musikalisch erfreuten Josef "Mojo" König, Angela Bechtold und Jürgen "Uno Kuhno"Kuhn mit den Gassenhauern der Höpfemer Faschenacht. Und eins ist gewiss: Nach dem Umzug ist vor dem Umzug! Und die Faschenachtsparty war noch lange nicht vorbei: Auf dem Festplatz lud DJ Tommy zu Jubel, Trubel und Heiterkeit ein, in der Festhalle selbst sorgte die Kinderdisco mit flotter Musik für Freude. So ließ es sich leben – nicht nur in Grün und Quetscheblau, denn die Faschenacht ist ein farbenfroher Kraftspender nach dem Motto "Höpfi feiert, keiner ruht, bunte Gruppen machen Mut"!