Walldürn. (rjs) Rund 40 Syrer aus der Region haben am Sonntag auf dem Parkplatz an der Nibelungenhalle gut zwei Stunden lang den Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad gefeiert. Ähnliche Versammlungen anlässlich des Machtwechsels nach 13 Jahren Bürgerkrieg und 54 Jahren Herrschaft des Assad-Clans fanden in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg statt. Neben Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe bestätigte die Polizei weitere Veranstaltungen in Singen, Aalen und Bad Mergentheim.

Über die ab 11 Uhr geplante Versammlung in Walldürn war Bürgermeister Meikel Dörr am Sonntagmorgen von der Polizei informiert worden. Nachdem sich die Organisatoren im Vorfeld sehr kooperativ verhalten hätten, habe er die Veranstaltung in seiner Funktion als Vorsitzender des für das Versammlungsrecht zuständigen Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn genehmigt, erklärte Dörr im Gespräch mit der RNZ. Er selbst habe die Kundgebung besucht und die Teilnehmer Fahnen schwenkend bei Musik und Tanz in ausgelassener Atmosphäre erlebt. Auch Hauptamtsleiter Michael Teichmann und eine Streife der Polizei seien zwischenzeitlich vor Ort gewesen.

Auf einen geplanten Autokorso durch Walldürn hätten die syrischen Organisatoren in Absprache mit den Behörden verzichtet, so Dörr. Weil der Bevölkerung der Hintergrund womöglich nicht ersichtlich geworden wäre. Gegen 13 Uhr habe sich die durchweg friedliche Versammlung nach und nach aufgelöst.