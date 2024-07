Lohrbach. (md) Ein Stelldichein aus Straßenkreuzern sowie Old- und Youngtimern wurde am Sonntag beim achten US-Car- und Oldtimer-Treffen am Lohrbacher Flugplatz geboten. Da die Straße diesmal für Durchgangsverkehr komplett gesperrt war, durften die zahlreichen Besucher unbeschwert um die rund 250 ausgestellten, teilweise aufwendig restaurierten oder getunten Fahrzeuge, die um die Reiß-Halle platziert waren, flanieren.

Dabei war die Vielfalt mal wieder groß. Nicht nur amerikanische Boliden wie Hummer oder Chevrolets waren darunter, sondern auch Ferraris, Pontiacs, Dodges und viele weitere "Exoten". Die meisten davon äußerst PS-stark. Martialisch präsentierte sich ein Mustang Shelby GT 500, bei dem auf der Motorhaube eine Schnellfeuereinrichtung mit angehängten (Schein-)Patronen montiert war.

Den musikalischen Part übernahm die Mosbacher Kultband „The Bautzy’s“. Foto: Deschner

Auch sattes Auspuffröhren war zu hören. "Der Klang, einfach geil", entfuhr es spontan einem jungen Mann, der zum ersten Mal mit seiner Freundin beim Großereignis am Flugplatzgelände dabei war. "Brudaal, wie unterschiedlich die vielen Autos sind", verschaffte umgangssprachlich ein anderer seiner Freude Luft.

Auch Alltagsautos, die heutzutage aus dem Straßenbild fast verschwunden sind, waren unter den "Schätzen". Beispielsweise ein Fiat 500 inklusive Faltdach, "Kofferraum-Rucksack" und daran angebrachten Badelatschen, die für einen bevorstehenden Urlaub des Fahrers in Bella Italia stehen könnten.

Eine "Ente" (Citroen 2 CV) war auf dem weiträumigen Areal ebenso zu entdecken wie ein äußerst gepflegter Uralt-Käfer mit Weißwand-Reifen oder ein Original Karmann-Cabrio. Ebenfalls Mercedes-Heckflosse und S-Klasse aus den Sechzigerjahren. Auch VW-Golf- und Jetta-Modelle, die inzwischen gut drei Jahrzehnte auf dem Buckel haben, waren ausgestellt.

Und mehrere Oldtimer, die zum Kauf angeboten wurden. Preise suchte man auf den Schildern allerdings vergeblich. Wer nicht gleich viel Geld investieren konnte, war an einem Stand richtig, an dem Schlüsselanhänger mit dem Logo bekannter Automarken, Aufkleber und Ähnliches zu erstehen waren.

Die vielen Gäste kamen nicht nur aus der Umgebung. Unter den am Festgelände geparkten Besucherautos waren viele Kennzeichen auszumachen, die auf eine weite Anreise schließen ließen. Manch Besitzer hatten an den Scheiben auch Infos zum jeweiligen Gefährt angebracht, bei anderen durfte sogar mal eine Runde mitgefahren oder zumindest unter die Motorhaube geblickt werden.

In der mit US-Flagge und einem Straßenkreuzer ausstaffierten Halle rockte derweil die Mosbacher Kultband "The Bautzy’s". Das Publikum ging zu Gassenhauern wie "Born to be wild" begeistert mit. Für Fachgespräche standen u. a. auch die Mitglieder des mitveranstaltenden Automobilclubs "Drive & Fun" bereit.

Hunger oder Durst musste ebenfalls kein Gast leiden, und auch das zum Anlass stimmige Outfit konnte in der US-Car-World bzw. im Arbeitskleidungs-Store gesucht und gefunden werden. Erst am späten Nachmittag ließ der Besucherstrom langsam nach, die Oldies und US-Cars traten – nach eingehender Bewunderung – die Heimfahrt an.