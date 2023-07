Mosbach-Lohrbach. (schat) Vom Mofa aus den Siebzigern über den Porsche aus den Achtzigern bis zu den – warum auch immer so genannten – Sport Utility Vehicles (SUV) der Neuzeit: Über mangelnde Vielfalt konnte sich am Sonntag am Flugplatzgelände in Lohrbach wirklich keiner beklagen.

Der Automobil-Club "Drive & Fun" hatte gemeinsam mit der Mosbacher Beatband "The Bautzy’s" sowie der "US Car World" und "Arbeitskleidung-Store" zum großen Sommertreffen unter dem Titel Motoren-Musik-Mode eingeladen. Und dieser Einladung folgten (wieder einmal) zahlreiche Auto-, Musik- und Modefreunde.

Mehrere Hundert Fahrzeuge verschiedenster Baujahre und -art waren den Tag über auf dem weitläufigen Areal zu besichtigen. Neben etablierten Oldies aus dem Hause Mercedes, Porsche oder Ford rollten auch alternative Modelle im Shabby-Style oder mit Pool auf der Pick-Up-Ladefläche an.

Überhaupt war die US-Fraktion stark vertreten, aber auch eine Gruppe mit Kult-Mofas und alten Vespas fand den Weg auf Lohrbachs Höhenzug.

Ort des Geschehens

Neben dem Sound der Klassiker bestimmten die Bautzy’s das Klangbild: Sechs Stunden lieferte die Kultband live ab, mit angepasstem Programm, bei dem auch Songs wie "Mustang Sally" nicht fehlten. "Super gelaufen", resümierten die Verantwortlichen am Ende des bewegten Tages: "Das machen wir nächstes Jahr wieder."