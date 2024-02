Adelsheim. (ahn) Die furchtbare Tragödie ist genau eine Woche her: Am vergangenen Donnerstag wurde um 7.37 Uhr ein 15-jähriger Junge am Bahnhof Adelsheim-Nord mitten aus seinem jungen Leben gerissen. Der Schüler wurde beim Überqueren der Gleise von einer Regionalbahn erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Über die Hintergründe war bis jetzt