> Bachenau: Zum Frühlingsfest lädt der Musik- und Sportverein Bachenau am Donnerstag ab 10 Uhr auf sein Gelände unterhalb der MSV-Halle, Pfarrstraße 28, ein. Im Festzelt wird bewirtet, in der Halle bietet der Kirchenchor am Nachmittag Kuchen und Torten an. Zur musikalischen Unterhaltung spielen tagsüber die Musiker des MSV Bachenau, am Abend sorgt die Blaskapelle der Eintracht Obergriesheim für Stimmung.

> Binau: Der Schützenverein Binau feiert ab 11 Uhr sein traditionelles Vatertagsfest. Für Deftiges und kühle Getränke sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schützenhaus statt.

> Buchen: Im Buchener Schützenhaus beginnt um 10 Uhr das Waldgrillfest der Schützen, im Waldschwimmbad unterhält von 11 bis ca. 13 Uhr die "BCH-Bloos-Band" beim Weißwurstfrühstück.

> Dallau: Der MGV "Liederkranz" Dallau veranstaltet am Schlossplatz sein Frühlingsfest. Angeboten werden Bier vom Fass und andere Getränke, Grillspezialitäten, Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Besonders spannend ist die Zubereitung von Pinsa und Flammkuchen auf dem MGV-Pizza-Mobil – die Pinsa ist auch für Vegetarier erhältlich. Wanderer und Radfahrer sind eingeladen, auf einen Boxenstopp vorbeizuschauen.

Auf dem Betriebsgelände der Firma Kfz-Technik Stumpf in Dallau (Im Trienzfeld 6-8, am Bahndamm) findet am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr das 9. "Vaddertagsfescht" statt. Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein. Ein Teil der Einnahmen kommt zehn Vereinen aus der Region zugute.

> Diedesheim: Unter dem Slogan "Vatertag mit Hand und Fuß" lädt der VfK Diedesheim zum Vatertagsfest an den Sportplatz ein. Gemeinsam mit den Piranhas Neckarelz werden ab 10 Uhr Speisen und Getränke sowie ein buntes Rahmenprogramm angeboten. Ab 15 Uhr spielt die Band "Mit Verlaub".

> Fahrenbach: Das Vatertagsgrillfest des VfR Fahrenbach findet wieder an der Wanderbahn (Nähe ehemaliger Bahnhof) statt. Los geht es ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit frisch gezapftem Bier und auf dem Grill werden diverse Leckereien zubereitet. Kaffee und Kuchen gibt es im Café G’mütlich.

> Großeicholzheim: Der SV Großeicholzheim lädt ab 10.30 Uhr zum Bayerischen Frühschoppen am Sportplatz ein.

> Hüffenhardt: Die Freizeitgriller Hüffenhardt laden ab 10 Uh zum Vatertagsfest in die ehemalige Sportgaststätte Hüffenhardt ein. Zum Start erwartet die Gäste von 10 bis 11.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück, anschließend gibt es Köstlichkeiten vom Grill und aus dem Smoker.

> Lohrbach: Der MGV Liedertafel Lohrbach lädt von 11 bis 19 Uhr zu seinem Vatertagsfest ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist bestens gesorgt.

> Mittelschefflenz: Das Blasorchester Mittelschefflenz lädt zum traditionellen Waldfest mit Bewirtung an der Waldspitzhütte ein. Gefeiert wird von 11 bis 20 Uhr.

> Mörtelstein: Die Dorfgemeinschaft Mörtelstein lädt ab 11 Uhr zur Feier an der Waldhütte in Mörtelstein ein. Für das leibliche Wohl der Besucher(innen) wird bestens gesorgt sein.

> Mosbach: Der Ski-Club Mosbach öffnet am Vatertag ab 11 Uhr die Skihütte in Nüstenbach. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Die Hütte des Tennisclubs Waldstadt ist ab 11 Uhr geöffnet. Es werden Grillspezialitäten, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

> Neckargerach: Der TTC Neckargerach/Guttenbach lädt ab 11 Uhr zur Bewirtung auf dem Minneburgplatz (Ortsmitte, gegenüber dem Rathaus) ein. Es gibt deftige Speisen, Gegrilltes aus dem Smoker und süße Waffeln. Auch Getränke werden ausreichend angeboten. Für sportbegeisterte Besucher wird eine Tischtennisplatte aufgebaut sein.

> Neckarkatzenbach: Die Freiwillige Feuerwehr Neckarkatzenbach bewirtet ab 11 Uhr am Gerätehaus.

> Roigheim: Das Roigheimer Mostfest findet am Donnerstag ab 10.30 Uhr vor der Authenriethhalle statt. Die Tennisabteilung des SV Roigheim und die Metzgerei Hägele sorgen für das leibliche Wohl.

> Schwarzach: Der Carnevalclub CCZ Schwarzach lädt um 11 Uhr zur Vatertagsbewirtung auf den Festplatz am Schwimmbad zu Mittagessen oder zum Kaffeetrinken bei gemütlichem Beisammensein ein. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut.

> Trienz: Die Freiwillige Feuerwehr Trienz lädt zum Grillfest rund um das Feuerwehrhaus in der Ortsmitte ein. Es gibt Herzhaftes vom Grill, auch Kaffee und selbst gemachter Kuchen werden angeboten. Los geht’s um 11 Uhr.

> Schweinberg: Das Vatertagsfest des Schützenvereins Schweinberg findet von 10 bis 18 Uhr am Schützenhaus am Engelsberg statt.

> Waldhausen: Der Gesangverein Buchen-Waldhausen feiert ab 10.30 Uhr am Dorfplatz sein Vatertagsfest.

> Sportfest, Schloßau: Der FC Blau-Weiß Schloßau veranstaltet von Mittwoch bis Sonntag sein traditionelles Sportfest. Den Auftakt am Mittwoch um 20.30 Uhr macht die überregional gefeierte Band "Shark" mit brandheißer Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassikern, Dance und Discosounds sowie einer innovativen Showtechnik.

Einen Rockabend mit „Shark“ gibt in Schloßau. Foto: Shark

Stimmungsvoll und fränkisch wird es am Freitag ab 20 Uhr mit den "Frankenräubern". Den Samstag widmen die Schloßauer ganz dem König Fußball. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit Fußball, um 14 Uhr startet der Kindernachmittag. Am Sonntagabend klingt das Sportfest aus.

> "Blumen- und Lichterfest", Walldürn: Das beliebte "Blumen- und Lichterfest" lädt von Donnerstag bis Sonntag zu einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt ein. Nach der Eröffnung am Donnerstag um 11 Uhr lockt das bunte Markttreiben in der Innenstadt mit zahlreichen Verkaufsständen, kulinarischen Genüssen und spannenden Aktionen.

Ein besonderer Höhepunkt am Eröffnungstag ist der Strongman-Deutschland-Cup. Am Donnerstag und Sonntag öffnen zudem im Rahmen des "Tags der Höfe" die idyllischen Innenhöfe in der Altstadt ihre Tore. Zwischen 11 und 18 Uhr erwartet die Besucher dort ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Kinderaktionen, Kunsthandwerk, Biergartenatmosphäre und vielem mehr. Am Freitag- und Samstagabend verwandeln sich die Höfe in stimmungsvolle Treffpunkte beim "Dürmer Hofkonzert – Nightlife".

Am Samstag laden die Geschäfte zur langen Einkaufsnacht von 18 bis 21 Uhr ein. Parallel dazu findet von 14 bis 21 Uhr ein Trödel- und Nachtmarkt statt. Kinder können ihre Schätze beim Kinderflohmarkt am Donnerstag und Sonntag in der Oberen Vorstadtstraße anbieten. Ein farbenprächtiger Höhepunkt erwartet die Besucher am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Festumzug.

> Weindorf, Würzburg: Mitten in der Innenstadt, auf dem Würzburger Marktplatz, findet wieder das Würzburger Weindorf statt. Dabei werden über 100 verschiedene Frankenweine in stimmungsvollen Fachwerklauben ausgeschenkt. Neben den bekannten und beliebten Weindorfspezialitäten bietet das Weinfest auch in diesem Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Das Weinfest wird heute um 17 Uhr eröffnet und kann bis 9. Juni täglich von 11 bis 23.30 Uhr besucht werden.