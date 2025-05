Region Wiesloch. (tne) Der Gründonnerstag, 29. Mai, ist ganz und gar den Vätern gewidmet. An diesem Tag werden in der Umgebung viele Vatertagsfeste mit abwechslungsreichem Programm, kühlen Getränken und leckeren Spezialitäten gefeiert.

Egal ob mit der Familie oder dem Bollerwagen unterwegs, die Vereine bieten Unterhaltung für Jedermann. Wir haben eine kleine Übersicht der Feierlichkeiten in der Region Wiesloch/Walldorf erstellt:

Wiesloch

> "Wein und Musik" lautet das Motto auf dem Familienfest der Wieslocher Stadtkapelle. Um 10.30 Uhr geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Kelterhalle der Winzer von Baden los. Danach möchte der Verein seine Besucherinnen und Besucher mit allerlei Leckereien und Bier bis hin zu Kaffee und Kuchen versorgen. Die Winzerrast bietet verschiedene Weine der Region an. Die Kapellen aus den Nachbargemeinden sowie die Jugendstadtkapelle Wiesloch sorgen für ein buntes musikalisches Programm.

Baiertal

> Das traditionelle Frühlingsfest am Vatertag des Frohsinn Baiertal startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Freiluftgottesdienst. Dieser wird musikalisch durch den Frauenchor Bellacanta umrahmt. Anschließend bietet das Küchenteam leckere Speisen wie selbst gemachte Frühlingsrollen und ein Kuchenbuffet an. Kühles Bier vom Fass sowie Drinks und Cocktails sollen das Festangebot abrunden. Das Fest findet rund um das Vereinsheim des Männergesangsvereins, neben der Etten-Leur-Halle, Horrenberger Straße 50, statt.

Schatthausen

> Der Schützenring lädt zu seinem traditionellen Vatertagsfest am Gründonnerstag, ab 10 Uhr, ein. Neben den üblichen Getränken soll dieses Jahr Brustspitze mit Kraut und Brot serviert werden. Steak, Bratwurst und Pommes stehen ebenfalls auf der Speisekarte. Am Nachmittag warten Kaffee und Kuchen auf die Besucher des Fests.

Walldorf

> Blasmusik, kaltes Bier und frisch Gegrilltes – das bekommt man am Vatertag bei der Stadtkapelle. Die Musikvereine aus Ladenburg und Hockenheim haben sich bereits angemeldet, dazu sorgt das Walldorfer Hauptorchester für gute Stimmung. Im Angebot sind Steak, Pommes und vegetarische Speisen. Die Tombola mit tollen Preisen der örtlichen Geschäfte soll wieder stattfinden. Der Förderverein bietet Waffeln, Kaffee und Kuchen an. Ab 11 Uhr heißt es "O Zapft is" im Tierpark, Schwetzinger Straße 99.

> Der Schützenverein lädt am Vatertag zum Stadtschützenfest in sein Schützenhaus, Winterheck 2, ein. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher ihr Können an einer Schießbude und beim Kleinkaliberschießen unter Beweis stellen. Den Tag über wird auch ein Programm für die Kinder angeboten.

> Beim Hüttenfest des Vesper- und Wurstclubs wird den Besuchern Fassbier, Pfälzer Wein, Waffeln und Genuss von der Feuerplatte und dem Dutch Oven angeboten. Das Fest auf dem Grillhütten-Gelände am Tierpark, Schwetzingerstraße 99, startet um 11 Uhr mir Frühschoppen.

Dielheim

> Das Grillfest des Musikvereins beginnt um 11 Uhr an der Kelterhalle, Pestalozzistraße 31. Bei kühlen Getränken, Grillspezialitäten, Waffeln, Kaffee und Kuchen kann der Feiertag genossen werden.

Malsch

> Auf dem Grillfest des TSV 07 Malsch gibt es für die Besucherinnen und Besucher kühles Bier, feine Weine, Aperol Spritz, und nicht alkoholische Getränke. Auch Gyros, Schafskäse oder Salatbowls werden angeboten. Als Nachtisch soll es ein vielfältiges Kuchen-Buffet geben. Das Fest beginnt um 10 Uhr bei der Reblandhalle, Unterer Jagdweg 13.

> Zu dem Vatertagsseefest lädt der ASV Malsch gemeinsam mit dem ASV Ziegelhausen an den Rohrwiesensee in Eichtersheim ein. Der See liegt linker Hand direkt am Radweg zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, etwa 300 Meter vor der Kläranlage. Die Vereine bieten frisch gebackene Fischfilets, Calamares, Lachsbrötchen und auch Gegrilltes an.

Mühlhausen

> Der Musikverein beginnt die Feierlichkeiten bereits am Mittwoch, 28. Mai, ab 18.30 Uhr, auf dem Rathausplatz. Gegen 20 Uhr möchte die Band "Fate" für Partystimmung sorgen. Am Vatertag startet das Fest um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und musikalischer Unterhaltung durch die "Mühlhäuser Blechmusi".

Der Verein bietet Gegrilltes, Wurstsalat, Pommes, Schafskäse sowie vegetarische Maultaschen an. Zur Mittagszeit werden Kaffee und Kuchen angeboten. Den Tag über tritt das Jugendorchester, der Musikverein Angelbachtal, Musikverein Rauenberg und Musikverein Mingolsheim auf.

Malschenberg

> Das Schlachtfest des Sportschützenvereins beginnt um 11 Uhr, im Schützenhaus in der Letzenbergstraße. Für das leibliche Wohl der Gäste soll gesorgt sein.

St. Leon-Rot

> Bei dem Vatertagsfest des FC Rot, wird den Besuchern so einiges auf dem FC-Parkplatz, Sepp-Herberger-Straße, geboten. Für die kleinen Gäste gibt es Glitzertattoos, Fußballdarts, eine Malecke und Parcours. Der Ausschank beginnt um 10 Uhr und Speisen aus dem Food Truck gibt es ab 11 Uhr.

> Zu ihrem Vatertagsfest lädt die Ortsgruppe des DLRG Rot, von 12 bis 20 Uhr, zu ihren Vatertagsfest bei der Kastanienschule Rot, Walldorfer Straße 7, ein. Es werden kühles Bier, ein Festtagshappen, Cocktails sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Die Band "Trio + X" sorgt von 15 bis 18 Uhr für musikalische Unterhaltung.

> Das traditionelle Schlachtfest des Schützenverein St. Leon findet ab 10 Uhr auf der Vereinsanlage in der Kronauer Straße, statt.

> Die SG 07 St. Leon veranstaltet ab 10 Uhr ihr diesjähriges Waldfest. Alle Bürgerinnen und Bürger sind in das Vereinsheim, Kronauer Straße 106, eingeladen.