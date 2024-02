Mosbach. (RNZ/zg) Das wird ein etwas anderes Kirchenkonzert: Auf ihrer Tournee machen "The Gregorian Voices" am Freitag, 15. März, Station in der Stiftskirche Mosbach, ab 19 Uhr wollen sie den Besucherinnen und Besucher dort einen besonderen Musikabend bescheren.

Dabei hat man durchaus Herausforderndes vor: Mit "Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute" ist das Programm überschrieben, das von zahlreichen Konzertbesuchern bereits gefeiert worden ist. Versprochen wird nicht weniger als ein "mitreißendes Gänsehauterlebnis".

Dafür sorgen wollen die acht Sänger mit mystischen Klängen: Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe sollen den altehrwürdigend Kirchenraum in Mosbachs Mitte förmlich erbeben lassen.

"Der Gesang der Gruppe schwebt durch Raum und Zeit und lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen", heißt es in der Konzertankündigung. Das Besondere an diesem Chor ist, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichert und ganz neu belebt.

Eindrucksvoll werden dabei berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne jede instrumentale Begleitung interpretiert. Intensiv, aufwühlend oder erstaunlich – das sind die Beschreibungen, die man regelmäßig hört, wenn die Gregorian Voices nicht mehr zu hören sind.

Schließlich kann es schon ein recht außergewöhnliches, emotionales Erlebnis sein, Rod Stewards Klassiker "I’m Sailing" in einer sakralen Modulation zu hören.

Auch "Hallelujah" von Leonard Cohen oder "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel bringen die acht Männer in experimenteller Form in den Kirchenraum – und "Amazing Grace" sowieso. Mit Stimmstärke und Kreativität will man auch in der Stiftskirche für ganz neue Versionen großer Hits aus der Popgeschichte sorgen.

Info: Karten für das Konzert gibt es im RNZ-Ticketservice online oder in der RNZ-Geschäftsstelle im Gartenweg.