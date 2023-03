Das Jubiläum griff Franzi Banholzer auch gleich in ihrer ersten Ansprache ans Publikum auf. Die Mosbacher Vollblutmusiker feiern 60-jähriges Bestehen ihrer Band – ein Rekord, den wohl nur noch die Rolling Stones toppen können. 60 Jahre bedeuten (in beiden Fällen) aber nicht Altherrenmusik mit dezenter Anmutung von Schläfrigkeit. Genau das Gegenteil ist der Fall.

Mosbach. (bx) Man hielt sich nicht lange mit Aufwärmen auf: Ein Hammer-Akkord fetzte in den ausverkauften Saal im Fideljo und Dirk Multhaupt setzte bei "Keep on running" gleich mal einen tiefen Einschlag in den Saal. Starker, ehrlicher Rock zog die Zuhörer sogleich von den Sitzen auf die Tanzfläche, eine beseelte Stimmung füllte den Raum. Die "Bautzy’s" setzen eben auch im sechsten Jahrzehnt des Bestehens noch ihre Duft- und Klangmarken. Und wie!

Die nach Jahren gemessen nicht mehr ganz jungen Gründungsmitglieder sind das eiserne Gerüst, das die Marschrichtung der Musik vorgibt: Das Beste aus der Rockmusik, das in den letzten 60 Jahren geschaffen wurde, kommt unverfälscht zum Einsatz – und wird nicht verwässert von irgendwelchem Schnickschnack wie Sprechgesang oder eingespielten Musikkonserven.

Gründungsmitglied Hartmut Landhäußer, der mit seinem Keyboard den Drive aus dem Hintergrund vorgibt, betonte: "Wir bearbeiten unsere Stücke kompromisslos nach den Originalen und stehen zu jedem Ton, den wir produzieren, selbst wenn sich mal ein Fehler einschleichen sollte." Dieselbe Einstellung steht dahinter, wenn Rudolf Hörner wummernde Bassläufe und rotzige Saxofonpassagen einbringt oder Richard Leutz seiner Gitarre fetzige Rhythmen entlockt.

Zu diesen drei Musikern haben sich im Laufe der Jahre Vertreter der jüngeren Generation gesellt, bei denen Franz Lack mit prägnanten Solo-Gitarrenläufen und Gesang und Klaus Burkardt an seinem Schlagzeug einen unnachahmlichen Verve entwickeln. Das weibliche Gesangselement liefert Franzi Banholzer, die sowohl die Rocklady vom Kaliber Gianni Nannini wie auch die stimmliche Urgewalt von Amy Winehouse oder das Sanfte von Juliane Werding drauf hat. Das jüngste Bandmitglied, Dirk Multhaupt, bringt mit seinem kompromisslosen Elvis-Chuck-Berry-Clapton-Sound das letzte, noch fehlende Element ins Gesamtkonzept der Bautzy’s ein.

Die Mischung verschiedener Stilelemente erklärt auch, warum die Auftritte der Bautzy’s Garant für gefüllte Säle und beste Stimmung sind. Und auch im fideljo zeigte die Reaktion des Publikums, das sich aus allen Altersklassen zusammensetzte, dass das servierte Musikmenü den Geschmack trifft. Diesmal mit auf der Zutatenliste: Musiklegenden wie Fleetwood Mac, Fairground Attraction, Eagles, Animals, Beatles, Doobie Brothers, Joan Jett & The Blackhearts und und und.

Die Konsequenz: Eine ausgelassen mitsingende und mitklatschende Menge von Tänzerinnen und Tänzern nutzte den ganzen Saal, verbreitete greifbare Heiterkeit. Besondere Freude wurde an diesem Abend dem "treuesten aller Fans" – Armin Franz – zuteil. Der Heimbewohner besucht seit Jahren alle Auftritte der Bautzy’s und erhielt aus der Hand von Hartmut Landhäußer als Zeichen seiner Verbundenheit ein mit seinem Namen versehendes Shirt, das seine "Ehrenmitgliedschaft" manifestiert.

Zwischen den einzelnen Musikblocks konnten sich die Zuhörer übrigens auch über das umfangreiche Programm informieren, das die Bautzy’s in diesem Festjahr anbieten und das jeweils in der RNZ angekündigt werden soll. Mit von der Partie ist man u. a. bei den Frühlingsfesten in Mosbach und Eberbach, beim Neckarfest in Neckarelz, bei der Herbstparty in Neunkirchen und bei der 15. Oldie-Night in der Alten Mälzerei.