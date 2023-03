Mosbach. (sun) Wenn schnelle Hilfe gebraucht wird, wählt man die 112. Diese Notrufnummer, die ohne Vorwahl aus jedem Netz erreichbar ist, sollte jeder kennen. Dabei will auch der Aktionstag helfen, der bereits 1991 vom Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft als "Eselsbrücke" gezielt auf das Datum 11. 2. gelegt wurde und damit am heutigen Samstag wieder im Kalender steht.

Wählt man in der Region die 112, dann melden sich die Disponenten der Integrierten Rettungsleitstelle, die vom DRK-Kreisverband Mosbach in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis betrieben wird. Die Spezialisten fragen den Anrufer nach der Art des Notfalls und sorgen für schnelle Hilfe. Allerdings sollte man die 112 nur in wirklichen Notfällen wie bei einem Brand oder bei einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild wie einem Schlaganfall anrufen. Denn wenn man die Nummer als Ersatz für den Hausarzt benutzt, wird durch diese Anrufe das System Rettungsdienst überlastet.

Für alle medizinischen Probleme, die kein Notfall sind, sind unter der Woche tagsüber die Haus- und Fachärzte zuständig. Ab 19 Uhr, nachts, an Feiertagen und am Wochenende wählt man für alle Anliegen, die nicht bis zum nächsten Werktag warten sollten, aber nicht "mit Blaulicht" bearbeitet werden müssen, kostenfrei und deutschlandweit die 116117. Über die 06261/19222 kann man einen Krankentransport bestellen.

Insgesamt 26.892 Anrufe gingen im Jahr 2022 über die Notrufnummer 112 in der Mosbacher Leitstelle ein. "Das unterstreicht die Bedeutung dieser gemeinsamen Einrichtung von DRK und Landkreis für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn wir sie nicht hätten, müssten wir sie erfinden", meint Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach.