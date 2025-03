Eberbach. (dn) Eine unangenehme SMS an den Ex-Partner oder mit Hundekot am Schuh zum Bewerbungsgespräch - jeder ist wohl schon mal in die ein oder andere peinliche Situation geraten. Zum Tag der peinlichen Momente haben wir uns in der Innenstadt umgehört.

Auch die zwei Rettungssanitäter Leon Niedergesäß (20) und Luca Beier (22) sind privat und bei ihrer Arbeit beim Deutschen Roten