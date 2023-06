Hardheim. (rüb) Vor 25 Jahren, im Mai 1998, beendeten die Fußballer des TV Hardheim die Spielzeit in der Verbandsliga Nordbaden auf dem 4. Platz – mit nur einem Punkt weniger auf dem Habenkonto als der 3., der heutige Bundesligist TSG Hoffenheim. Dies war die beste Platzierung in der Geschichte des TV Hardheim. Anlässlich des Jubiläums trafen sich am Samstag in Würzburg Spieler, Trainer Stefan Heisler und Funktionäre der Erfolgsära und schwelgten in Erinnerungen. Auch wenn der eine oder andere berufs- oder urlaubsbedingt verhindert war – wie etwa der wieder in der Slowakei lebende Patrik Ciernik.

Das Organisationsteam um Borislav Djapa, Torsten Schweizer und Michael Wolf hatte ein kurzweiliges Programm erarbeitet, das ausreichend Raum für persönlichen Austausch ließ – schließlich hatten sich einige der ehemaligen Mannschaftskameraden mehr als 20 Jahre nicht gesehen. Die weiteste Anreise hatte der frühere Verteidiger Johannes Eber, der inzwischen in Berlin lebt. Ein Heimspiel hatte dagegen Sascha Popiolek, der in Würzburg wohnt und bei der Organisation vor Ort wertvolle Dienste leistete. Per Videoanruf war Torjäger Billy Kemper zugeschaltet, der vor mehr als 15 Jahren in die USA ausgewandert ist.

Neben der Erinnerung an unvergessliche Spiele und Anekdoten von außerhalb des Platzes war bei allen Beteiligten das Interesse am weiteren sportlichen, beruflichen und privaten Lebensweg der früheren Mitspieler groß.

Zudem gedachten die Teilnehmer zwei ehemaligen Kameraden, von denen man sich leider viel zu früh verabschieden musste: Christian Nahm († 2016 mit nur 41 Jahren) und Co-Trainer Jürgen Schliwinski († 2016 im Alter von 65).