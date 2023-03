Mosbach. (pm) Beim gemeinsamen Konzertprogramm "Südtiroler Heimatsterne" präsentieren fernsehbekannte Stars am Samstag, 4. März, ab 19.30 Uhr in Mosbachs Alter Mälzerei die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat – in Form einer musikalischen Liebeserklärung. Die Veranstalter prophezeien einen "zauberhaften Abend für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln".

Oswald Sattler heimste als Mitbegründer der Kastelruther Spatzen goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Siegertitel ein und schrieb mit der Band 18 Jahre lang Musikgeschichte. Anschließend startete er als Solokünstler durch. Er gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielte zahlreiche weitere goldene Schallplatten und sogar zweimal die Goldene Stimmgabel.

Die Geschwister Manfred, Christina, Angelika und Andrea Niederbacher stehen mit Leidenschaft zusammen auf der Bühne. Nach dem 2. Platz beim "Grand Prix der Volksmusik" und ihren ersten beiden Alben startete ihre bundesweite Karriere. Mittlerweile haben sie etliche Auszeichnungen wie den "Volksmusikstern" oder goldene Schallplatten errungen.

Das Kastelruther Männerquartett begeistert seine Fans mit einer Mischung aus heimatlichen Liedern und volkstümlichen Schlagern, klassischen Melodien, aber auch sakralen Klängen. Auch ihre Hits werden bei diesem Konzert nicht fehlen.

Alexander Rier, dem Sohn von Kastelruther-Spatzen-Sänger Norbert Rier, wurde vorgelebt, wie ein Star-Dasein – allen Klischees zum Trotz – auch aussehen kann. Mit seinem aktuellen Album ist ihm ein abwechslungsreiches und vielfältiges Projekt gelungen.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Mit ihrem neuen Album ist sie ganz vorne in die Charts eingestiegen und wurde schon viermal auf den 1. Platz der SWR4-Hitparade gewählt. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Moderation bei den Heimatsternen überzeugte, darf man sich auch bei diesem Konzert auf Meypo freuen.

Acht RNZ-Leserinnen und -Leser werden die Südtiroler Heimatsterne nicht nur bei freiem Eintritt erleben, sondern die Stars auch persönlich treffen: Unter allen Anrufern, die sich am heutigen Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr unter Telefon 06261/93227168 in der Mosbacher Redaktion melden, verlosen wir viermal zwei Freikarten inklusive "Meet & Greet". Wer bei der Verlosungsaktion kein Glück hat, kann am Ticketschalter der RNZ Eintrittskarten erwerben.