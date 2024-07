Buchen. (ahn) "Wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns jeden Tag darauf, unsere Mandanten in diesen tollen Räumlichkeiten zu unterstützen", sagten Marco Hess und Katharina Münkel, die beiden Gesellschafter der Steuerkanzlei Hess, am Freitagvormittag. Anlass war die Eröffnung ihres neuen Domizils in der Präsident-Wittemann-Straße in Buchen. Und dieses bietet in der Tat viel

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote