Von Rüdiger Busch

Buchen. Auf den Tag genau 13 Monate liegen zwischen dem Festabend zum Start des Buchener Jubiläumsjahres am 28. Juni 2023 und dem Abschlussfest "Buchen feiert grenzenlos" am 27./28. Juli 2024. 13 Monate, in denen Buchen sich und sein doppeltes Jubiläum (1250 Jahre Ersterwähnung und 50 Jahre neue Stadt Buchen) gebührend und in einer unvergleichbaren Vielfalt gefeiert hat.

Am Mittwochnachmittag stellten die Initiatoren Markus Dosch und Alexander Weinlein ("Herz statt Hetze") sowie Karoline Bichler, Tobias-Jan Kohler und Sarah Wörz (Stadt Buchen) das vielversprechende Programm vor.

Wie bei der ersten Auflage des "Grenzenlos"-Festivals im Juli 2022 soll auf der "Alla Hopp"-Anlage auch diesmal ein Fest gefeiert werden, das so bunt wie das Leben ist. Bereichert wird das Fest diesmal durch Beiträge der Stadtteile, die sich zum Abschluss der Stadtteilwochen mit Info- und Aktionsständen präsentieren werden. "Wir gehen davon aus, dass alle 13 Stadtteile dabei sein werden", erklärte Karoline Bichler, "auch wenn noch nicht bei allen feststeht, was sie genau anbieten werden."

"Wir freuen uns auf das große Abschlussfest als Schlusspunkt eines wunderschönen Jubiläumsjahres", unterstrich Sarah Wörz. "Mir hat imponiert, wie viele Talente aus den unterschiedlichsten Bereichen es in Buchen gibt und welche Dynamik die Stadtteilwochen entwickelt haben", sagte Tobias-Jan Kohler. "Das Jubiläumsjahr war wirklich grandios", ergänzte Alexander Weinlein, "und es soll nun fulminant abgeschlossen werden."

Der Samstag, 27. Juli, steht im Zeichen der Musik. Ab 17 Uhr heizen folgende Bands ein: die unkaputtbaren Punker von "Aktion Sägewerk", die Rocker von "Still Riot" aus Unterschefflenz, die Band "Best Friends" sowie ein DJ. Für das leibliche Wohl sorgen am Samstag und Sonntag die Gaststätte "Im Hasenwald" (Burger, Pommes, Wurst und Steak), der TTSC Buchen (türkische Spezialitäten) sowie Knapps Laden (Cocktails).

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm aus Musik und Tänzen (siehe Kasten). Zudem gibt es zahlreiche Stände und Aktionen: von Kinderschminken, Kirschkernweitspucken, dem Info-Mobil des Kreisjägerverbands "Lernort Natur" bis hin zur XXL-Fußball-Dartscheibe ist alles dabei. Spaß für Klein und Groß ist garantiert, dank der Beiträge aus den Ortsteilen und aus den Vereinen.

Der Buchener Skatecontest erlebt am 28. Juli eine Neuauflage. Foto: Busch

Zu den kulinarischen Angeboten des Samstags kommen noch ein Eiswagen, Waffeln, Wildbratwürste sowie Kaffee und Kuchen dazu. Ab 13 Uhr findet außerdem die zweite Auflage des Buchener Skatecontest auf der Skateanlage statt. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 12 Uhr möglich. Organisiert wird der Wettbewerb von Danny Winterholler und Michael Stolz. Wie das Altstadtfest vor gut einem Jahr endet auch das "Grenzenlos"-Festival um 18 Uhr mit einem Abschlussgottesdienst.

An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Es werden jedoch Spenden für die Lebenshilfe und den Tafelladen gesammelt.

Der Auszug aus dem Programm zeigt: Das Buchener Jubiläumsjahr wird stilecht abgeschlossen. Aber auch ohne Jubiläum werfen die nächsten Veranstaltungen schon ihre Schatten voraus: Im September warten Schützenmarkt und Open-Air-Kino auf die Besucher ...

Das Programm

Samstag, 27. Juli, ab 17 Uhr

> Aktion Sägewerk

> Still Riot

> Best Friends

> DJ

Sonntag, 28. Juli, 11 bis 19 Uhr

> 11.15 Uhr: Bläsergruppe Waidmannsheil Buchen

> 11.45 Uhr: Line-Dance des Mehrgenerationenhauses

> 12.15 Uhr: Tribal-Tanzgruppe "Tribe Venture"

> 12.30 Uhr: "M’art" (osteuropäische Tanz- und Musikfolklore)

> 13 Uhr "Alima" (orientalischer Tanz)

> 13.30 Uhr: Odenwälder Trachtengruppe Buchen

> 13.45 Uhr: MGV "Liederkranz"

> 14 Uhr: Country- & Westernclub Buchen

> 14.30 Uhr: Musikverein Hettingen

> 15.30 Uhr: Musikverein Hainstadt

17 Uhr: "Happytones" der Lebenshilfe

> 18 Uhr ökumenischer Gottesdienst