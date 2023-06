Von Stephanie Kern

Mosbach. Zwei Wochen sind um, der Kilometerstand lässt Gutes erhoffen: 53.347 Kilometer standen am Freitagmittag auf dem Tacho des Mosbacher Stadtradelns. Eine Woche können in Mosbach noch offiziell Radkilometer gesammelt werden – und auch danach dürfen die Mosbacher und Menschen, die in Mosbach arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören,