Von Rüdiger Busch

Buchen. Gute Nerven brauchen die Verkehrsteilnehmer rund um Buchen in diesem Herbst, denn der Bund lässt die Fahrbahndecke der Bundesstraße B27 zwischen dem Parkplatz "Runder Tisch" und der Abfahrt Buchen-Mitte sanieren.

Dass dieses Teilstück der Bundesstraße auf der Maßnahmenliste des Jahres 2024 steht, wurde bereits im Mai bekannt, als Minister Peter Hauk (CDU) die Entscheidung über das Sanierungsprogramm im Straßenbau bekannt machte. Im Neckar-Odenwald-Kreis werden im laufenden Jahr rund 19 Kilometer an Landesstraßen und 13 Kilometer an Bundesstraßen saniert. Ein Teil der Projekte läuft bereits wie aktuell die Sanierung der stark in Mitleidenschaft gezogenen Landesstraße L518 von Walldürn/Abzweigung nach Gottersdorf bis zur Kreisgrenze in Richtung Bayern.

Rund um Buchen sollen die Sanierungsarbeiten in der letzten Septemberwoche beginnen und voraussichtlich bis in die erste Novemberwoche gehen, teilte Pressesprecherin Charlotte Erdmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe auf RNZ-Anfrage mit. "Auf einer Gesamtlänge von 4,3 Kilometern werden die beiden oberen Schichten der Asphaltfahrbahn – auch an den Anschlüssen Buchen-Süd und Buchen-Ost – sowie die Fahrbahndecke auf den beiden Talbrücken saniert", informierte Erdmann.

Baubeginn ist im Bereich des Parkplatzes "Runder Tisch". Saniert wird – jeweils unter Vollsperrung – in drei Abschnitten: zuerst bis Buchen-Süd, dann bis Buchen-Ost und zum Schluss das Teilstück bis zur Abfahrt Buchen-Mitte.

"Die Umleitungsstrecke wird aktuell mit den Trägern des ÖPNV, der Stadt Buchen, der Verkehrsbehörde sowie der Straßenmeisterei abgestimmt", so die Pressesprecherin. Nur so viel stehe bereits fest: Die ausgeschilderte Umleitung werde durch die Peripherie der Stadt Buchen führen. Genaue Informationen hierzu würden veröffentlicht, sobald alle Details feststehen.