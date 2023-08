Schweinberg. (adb) Umfassende Vernetzung ist das Gebot der Stunde – vor allem, wenn dadurch Menschen geholfen werden kann. Ein Musterbeispiel dafür ist eine weitere Aktion, in die der Treffpunkt "Neue Mitte Schweinberg" involviert ist: Binnen zweier Tage wurde ein Projekt für krebskranke Kinder in der ukrainischen Großstadt Rivne koordiniert.

Rivne liegt im Nordwesten der Ukraine. Aus dieser Region stammt Oleksandra Wagner, die seit elf Jahren in Lauda-Königshofen lebt. Seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 unterstützt sie Ukrainer auf der Flucht und bei der Integration in der Region.

Eine weitere Herzensangelegenheit ist für sie die Unterstützung einer Kinderkrebsstation sowie eines Palliativkinderheims in Rivne. Dieses wird von ihrem ehemaligen Schulfreund Volodymyr Boyarchuk geleitet.

Dort werden aktuell 150 Kinder behandelt. 60 weitere Kinder, die bei ihren Familien wohnen, erhalten dort eine palliative Betreuung. Für sie ist es ein tiefer Wunsch, besonders in Kriegszeiten die bestmögliche Versorgung des Kinderhospizes zu unterstützen – was mit einer Spendenaktion geschehen könnte.

Am 10. August will Wagner die gespendeten Gegenstände persönlich in das Kinderhospiz bringen und sich im Laufe ihres dreiwöchigen Aufenthalts ein Bild über die Situation machen. "Ein Kind in den Tod begleiten zu müssen, ist für alle Beteiligten eine Aufgabe, welche niemals spurlos an einem vorbeigehen wird. Wenn in dieser Situation aufgrund des Angriffskriegs eine Notsituation in der Versorgung entsteht, wird die letzte Lebensphase der Kinder durch Mangel noch weiter verschlimmert. Die richtige Nahrung, ein trockener Po oder Pflegeprodukte müssen in dieser Lage eine Selbstverständlichkeit sein", betont Oleksandra Wagner im RNZ-Gespräch.

Die Kontakte zur "Neuen Mitte Schweinberg" ergaben sich durch Wagners Tätigkeit als Übersetzerin für Geflüchtete aus der Ukraine. Im Zuge dieser gelangte sie nach Schweinberg zu Ulrike Schneider, die sich auf Anhieb begeistert vom hohen menschlichen Wert des Projekts gezeigt hatte. "Wenn ein Netzwerk funktioniert, kann man in kurzer Zeit Großes bewirken", bekräftigt sie und freut sich über eine besondere Hilfsaktion, die vor der Kreisgrenze nicht Halt macht.

Erneut gewann Schneider den DRK-Kreisverband Buchen für ihr Projekt. "Damit niemand aus dem Neckar-Odenwald-Kreis den Weg nach Königshofen auf sich nehmen muss, können Spenden auch in Buchen und Schweinberg abgegeben werden", so Schneider. Die aktuelle Spendenaktion setzt den Fokus auf Essenszubereitung und Schreibwaren. Pflegeprodukte und Lebensmittel können darüber hinaus jederzeit abgegeben werden.

Info: Abgabeorte zu den Geschäftszeiten mit dem Vermerk "Rivne": DRK-Kreisverband Buchen, Henry-Dunant-Straße 1 in Buchen; Treffpunkt "Neue Mitte", Königheimer Straße 40 in Schweinberg; Gasthof "Grüner Baum", Königheimer Straße 19a in Schweinberg; Oleksandra Wagner, An der Schutt 11 in Lauda-Königshofen.