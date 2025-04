Walldürn. (rjs) Nach 18 Jahren intensiver Überzeugungs- und Planungsarbeit war es am Mittwoch endlich so weit: Mit dem symbolischen Spatenstich begannen die Arbeiten für den Bau eines zeitgemäßen Edeka-Marktes in der Robert-Koch-Straße im Gewerbegebiet "Spangel".

Im Beisein von Bürgermeister Meikel Dörr sowie Vertretern der Stadtverwaltung und der an der Planung beteiligten Firmen und