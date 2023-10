Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Dass er Humor besitzt, ist ebenso hinlänglich bekannt wie seine Mitgliedschaft im "Verein der klaren Worte". Zur Höchstform läuft Landrat Dr. Achim Brötel aber dann auf, wenn er beide Eigenschaften miteinander verknüpft, wie in seiner Haushaltsrede am Montag in Buchen deutlich wurde.

Scharf kritisierte der 60-Jährige dabei unter anderem die Auswüchse der deutschen Bürokratie und nannte dabei sein "aktuelles Highlight" in diesem Zusammenhang: die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung, kurz PVPf-VO, des Umweltministeriums Baden-Württemberg, welche die Solarpflicht auf Dachflächen regelt.

"Ich liebe dieses Gesetz vor allem deshalb", sagte Brötel, "weil es dem staunenden Leser in seinem Paragraf 4 Abs. 4 Nr. 1 mitteilt, dass – Achtung – die Dachflächen unterirdischer Bauten für eine Solarnutzung nicht geeignet seien". Von allein wäre da wohl niemand draufgekommen.

"Bevor deshalb die ersten Menschen ihre Photovoltaikmodule im Garten vergraben und sich anschließend wundern, warum der Ertrag so gering ist, ist dieser fürsorgliche Hinweis des Ministeriums deshalb ausgesprochen hilfreich", meinte der Landrat augenzwinkernd. Um eine solche Frage überhaupt für regelungsbedürftig zu halten, müsse man wahrscheinlich mindestens zehn Jahre Ministerialzulage bezogen haben und auch sonst dem realen Leben ziemlich weit entrückt sein. Was Brötel seinen Zuhörern allerdings vorenthielt: Auch fliegende Bauten sind von der Solarpflicht befreit ...