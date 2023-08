Miltenberg. (jam) Das Veterinäramt des Nachbarkreises hat einen Schlachtbetrieb am Untermain geschlossen – und zwar nur wenige Tage nachdem bereits ein anderer Schlachthof in Aschaffenburg aufgrund von Videobeweisen der Tierschutzorganisation "Soko Tierschutz" seinen Betrieb einstellen musste. Erneut war es Videomaterial der Tierrechtsorganisation, das laut Landratsamt diesmal "teils schwerwiegende Tierschutzverstöße beim Abladen der für die Schlachtung vorgesehenen Tiere und bei der Betäubung" aufdeckte. Laut den Tierschützern geht es "um die systematische Schlachtung von kranken und schwer verletzten Rindern und extreme Misshandlungen der Tiere in der Metzgerei".

Die Staatsanwaltschaft veranlasste am Dienstag eine Durchsuchung des Betriebs, nachdem das Beweismaterial am Montag bei ihr eingegangen war. Dabei entdeckte sie laut Landratsamt "kranke und nicht transportfähige Tiere". Weil der Schlachthof zudem das betriebliche Hygienekonzept nur mangelhaft umgesetzt habe, untersagte das Landratsamt daraufhin den Schlachtbetrieb mit sofortiger Wirkung. Außerdem zog die Behörde weitere Konsequenzen und entband die zuständige amtliche Tierärztin vorläufig von ihren Aufgaben.

Wie das Landratsamt mitteilt, hatte bereits eine Kontrolle im Mai "mittelgradige tierschutzrechtliche Verstöße" aufgedeckt. Diese habe der Schlachthof im Nachhinein behoben. Die Behörde dementiert in ihrer Pressemitteilung explizit, von weiteren Verstößen wie der systematischen Anlieferung kranker Tiere Kenntnis gehabt zu haben.

Einem Schlachthof in Aschaffenburg war bereits am 20. Juli wegen des Verdachts auf Verstöße gegen den Tierschutz der Betrieb vorerst untersagt worden. Zuvor hatte die Soko "Tierschutz" mit versteckter Kamera im Schlachthof Aschaffenburg gefilmt und das Beweismaterial bei der Behörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen eingereicht. Es folgten eine unangekündigte Kontrolle und die Schließung des Betriebs auf unbestimmte Zeit. Inzwischen prüfe die Stadt Aschaffenburg, ob sie den Pachtvertrag mit dem Unternehmen AB Schlachthof kündigen kann. Von den am Schlachthof tätigen Tierärztinnen hat sich die Stadt Aschaffenburg mit sofortiger Wirkung getrennt.