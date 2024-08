Von Alissa de Robillard

Eberbach/Tauberbischofsheim. Lautes Klimpern in den Ohren und den Geruch von Hefe in der Nase: "Eine Brauerei stinkt nicht, sie duftet", sagt Braumeister Timo Herkert lachend. Die Geräuschkulisse und der Duft der arbeitenden Hefe ist Alltag in der Distelhäuser Brauerei in Tauberbischofsheim. Der Grund für die Reise von Eberbach in das rund 70