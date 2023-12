Eberbach. (momo) Einer Million Feuerwehrangehörigen steht an Silvester die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor. Viele Verletzungen, Brände und andere Einsatzgründe werden durch unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht. Während die Deutsche Feuerwehr verstärkt um sorgsamen Umgang mit Raketen, Böllern und Co wirbt, sorgen die Kommandanten der lokalen Wehren gegebenenfalls konkret vor.

Die gute Nachricht: In Eberbach, Schönbrunn und Hirschhorn war es im vergangenen Jahr recht ruhig, was die Einsätze anbelangt. Daher müssen die ohnehin extrem viel leistenden Freiwilligen Feuerwehren keine völlig unverhältnismäßig großen Mannschaften bereithalten. Pläne sind natürlich vorhanden, auch würde bei größeren Notfällen routiniert zusammengearbeitet werden.

Marco Bräutigam sieht die Eberbacher Feuerwehr gut aufgestellt. Zudem habe das vergangene Jahr gezeigt, dass die besonders gefährdeten Bezirke per städtischer Verordnung mit lokalem Feuerwerksverbot gut funktioniere. Der Eberbacher Gesamtkommandant rechnet auch dieses Jahr mit einem problemlosen Ablauf.

Dem pflichtet Kollege Nicolai Heiß aus Schönbrunn bei. Die Feuerwehrmänner und -frauen in der Nachbargemeinde wissen Bescheid, sich auch bei der Silvesterfeier fit und notfalls bereitzuhalten, sodass ein gutes Dutzend Brandbekämpfer im Falle eines Falles schnell bereitstünde. "Das in Verbindung mit der immer guten Zusammenarbeit mit Eberbach und den anderen umliegenden Gemeinden gibt mir ein gutes Gefühl. Silvester kann kommen."

Wehrführer Daniel Pfisterer geht die Sache in Hirschhorn ganz pragmatisch an: "Wir machen mit ein paar Feuerwehrmännern einfach eine eigene kleine Silvesterfeier in der Wache. Wenn also etwas passieren sollten, sind wir schon direkt vor Ort." Aber auch Pfisterers Erfahrungen aus dem Vorjahr sind durchweg positiv: "Die Bürger haben sich wirklich vorbildlich an die Verbotszone in der Altstadt gehalten, von daher glaube ich nicht, dass es dieses Mal problematisch wird. Passieren kann immer was, aber dafür sind wir ja dann bereit."

Vorsicht ja, übertriebene Sorgen oder gar Angst nein. Für Eberbach und das Umfeld kann es also lauten: Silvester kann kommen.