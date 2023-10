Eberbach. Am vergangenen Montag war das HITmach-Duell zur SWR1 Hitparade in Eberbach. Der Neue Markt war eine große Bühne und die gesamte Eberbacher Bevölkerung war aufgerufen, mitzusingen. Moderator Max Oehl konnte über den Nachmittag viele Sängerinnen und Sänger begrüßen, die tatkräftig zum Song "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 im Duell gegen Bad Waldsee antraten.

Bürgermeister Peter Reichert war selbst vor Ort und hat, unterstützt von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule und Sängerinnen der beiden Gospelchöre, den Song zum Besten gegeben. "Es ist toll, wie viele Menschen sich hier beteiligt haben", äußert sich das Stadtoberhaupt und freut sich, dass die Stauferstadt mit 382 Sängerinnen und Sängern das HITmach-Duell gegen Bad Waldsee gewonnen hat.

"Ich danke alle Mitsängerinnen und -sängern, den vielen Schulklassen, den Hortkindern, den Vereins- und Chormitgliedern und allen, die vorbeigeschaut und mitgemacht und somit den Sieg nach Eberbach geholt haben. Der Gewinnerin der Tickets für die Hitparaden-Finalparty gratuliere ich ganz besonders und wünsche ganz viel Spaß in der Stuttgarter Schleyerhalle."

Eberbach singt sich zum Sieg beim SWR1 "Hitmach-Duell"

Alissa de Robillard

Die rege Beteiligung von Schulklassen, Chören sowie allen Sängerinnen und Sägern, die es zum Neuen Markt geschafft haben führt Eberbach zum Sieg beim SWR 1 „Hitmach-Duell". Die Stadt gewinnt mit 142 Stimmen Vorsprung.

Eberbach. Dass der Komet wirklich zwei Mal eingeschlagen ist, lag am Montag ganz alleine an den Eberbacherinnen und Eberbachern, die die Stauferstadt im SWR 1 "Hitmach-Duell" vertreten und zum Sieg geführt haben. Ob im Takt oder nicht, ob schief oder sauber – Hauptsache mitmachen und mitsingen war angesagt, und zuletzt sogar gewinnen.

Zwischen 12 und 17.30 Uhr stand ein Wagen des Radiosenders auf dem Neuen Markt. Alle, die mitmachen wollten, sangen das Lied "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207. Ziel war es, mehr Sängerinnen und Sänger zu mobilisieren als in der Konkurrenzstadt Bad Waldsee. Und das gelang überzeugend – trotz Kerwe in Bad Waldsee. Dort trauten sich 240 vors Mikrofon – in Eberbach 382!

SWR-Moderator Max Oehl freut sich mit Gewinnerin Saskia Schmitt und ihren Kindern.

Schon um kurz nach 12 Uhr versammelten sich auf dem Neuen Markt fünf Sängerinnen vom Chor "Right now" sowie die Klassen 7 a und 7 b der Gemeinschaftsschule mit Lehrerinnen Vanessa Bani und Kristina Krauth. Später am Nachmittag unterstützten die Klassen 5 a und b mit Carina Lindenbach und Maren Seppich sowie die 6 a und 6 b von Jan Coßmann und Roman Scholl. Und auch die 10. Klasse von Aline Scholz sang zusammen mit sechs weiteren Schülerinnen und Schülern einer Außenklasse der Schwarzbachschule tatkräftig mit.

Die Klassen der Gemeinschaftsschule hätten schon vergangene Woche die Melodie und den Text zu "Komet" geübt, um dann über den gesamten Tag verteilt die Stauferstadt zu vertreten, sagt Lehrer Jan Coßmann. "Es war der Wunsch der Schülerinnen und Schüler, an dieser Aktion teilzunehmen", berichtet Kollegin Lindenbach. Auch der Schülerhort der Dr.-Weiß-Grundschule trug mit über zwanzig Stimmen seinen Teil, der letztendlich zum Sieg führte, bei.

"Die Kinder haben den Text zu Hause auswendig gelernt", sagt Anke Runkel-Lang, die Leiterin vom Schülerhort. Vor dem großen Auftritt im Radio hätten sie alle zusammen das Lied nochmals geübt und geprobt.

Eine der jüngsten Sängerinnen war Mara. Zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder ist die Fünfjährige extra für das "Hitmach-Duell" an den Neuen Markt gekommen. Geübt habe sie mit ihrem Bruder, aber "Komet" würde sie generell oft zu Hause singen, sagte sie. Für das nächste Mal wünsche sie sich das Lied "ABC – Die Katze geht im Schnee". Das sei nämlich ihr Lieblingslied.

Der Zwingenberger Schlossfest-Kinderchor erschien nachmittags mit 22 jungen Sängerinnen und Sängern. Chorleiterin Natalie Reinig dirigierte dabei die Kinder, die eine astreine Gesangseinlage lieferten. Auch sie hätten hauptsächlich zu Hause geübt und seien für die Singaktion aus Eberbach und Umgebung angereist.

Nachdem am Morgen eine der Sängerinnen von den Gesangskünsten von Bürgermeister Peter Reichert im Radio berichtete, blieb ihm wirklich keine Wahl und auch er musste am Neunen Markt vorbei schauen. "Ich hatte sowieso eingeplant zu kommen", sagt Reichert. Unterstützt wurde er von Schülern der Gemeinschaftschule. Um seine Gesangskünste zum Besten zu geben – so wie er auch angekündigt wurde – stimmte sich der Bürgermeister mit Musik von seinem Handy ein. Danach waren er und die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule so im Fluss, dass sie gar nicht mehr aufhören wollten, den Komet von Apache und Udo zu besingen.

Gegen 15 Uhr haben schon rund 200 Sängerinnen und Sänger ihr Bestes gegeben, bis 17.30 Uhr waren es 382. Damit entschied Eberbach mit 142 Stimmen mehr das Wettsingen für sich. Nach der großen Freude über den Sieg, begleitet von Jubel und hupenden vorbeifahrenden Autos, wurden noch die zwei Karten für die ausverkaufte Hitparaden-Finalparty kommende Woche ausgelost.

Laut jauchzend und wild herumhüpfend war Saskia Schmitt nicht schwer in der Masse zu erkennen. Die Eberbacherin kriegte sich kaum mehr ein, da sie sich die Karten so sehr gewünscht habe, erzählt sie außer Atem. "Ich kann es kaum glauben", sagte sie immer wieder fassungslos. Zur Party nach Stuttgart werde sie wahrscheinlich mit ihrer Freundin gehen, mit der sie auch gesungen habe.