Mosbach. (stm) Familie Becker aus dem Lohrtalweg hat im September 2022 ihr siebtes Kind bekommen: Micha Gideon heißt der Kleine. Die stolzen Eltern Benjamin und Rebecca Becker leben mit ihren fünf Jungs und zwei Mädchen gemeinsam mit den Großeltern in einem Häuschen mit großem Garten. Glückwünsche der Stadt Mosbach und eine Urkunde des Bundespräsidenten überbrachte Oberbürgermeister Julian Stipp dieser Tage der Großfamilie.

Großvater Burkhard Becker war früher gemeinsam mit seiner Ehefrau Annette Gemeindepastor in der Evangelischen Stadtmission Mosbach, wo die Familie heute nach wie vor aktives Mitglied und eng in der Gemeinde verwurzelt ist. Alle Kinder sind waschechte Mosbacher, fünf wurden in den nahe gelegenen Neckar-Odenwald-Kliniken geboren. Die letzten zwei Söhne kamen dank Unterstützung einer Hebamme zu Hause zur Welt. So auch der jetzt gerade achtmonatige Micha Gideon.

Oberbürgermeister Julian Stipp wurde die Ehre zuteil, die Patenschaftsurkunde von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier zu überreichen. Diese Ehrenurkunde sowie ein Patengeschenk erhalten Eltern mit sieben oder mehr Kindern. Den Glückwünschen des Bundespräsidenten und der Stadt schließt sich die RNZ gerne an.