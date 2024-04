Sennfeld/Frankreich. (pm) Eine seltene Ehre für die aus Sennfeld stammenden Zwillinge Felix und Till von "Zweierpasch": Frankreich hat die beiden Musiker aus Freiburg-Kehl-Straßburg zum "Chevalier des Palmes Académiques" (Ritter im nationalen Orden für Promotion der Sprache) geschlagen. Die Auszeichnung wurde 1808 durch Napoleon eingeführt und ist einer der höchsten Orden in Frankreich für Verdienste um das Bildungswesen.

"Die Nachricht zum Ritterschlag hat uns aus heiterem Himmel erreicht", berichten Felix und Till Neumann, die in Freiburg und Kehl-Straßburg zuhause sind. "Was eine Ehre, eine riesige Auszeichnung und Rückenwind für die weitere Arbeit", so die beiden Rapper und Hip-Hop-Pädagogen aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet. Seit mehr als zehn Jahren setzen sie sich mit ihrer zweisprachigen Musik für europäisches Miteinander, Toleranz und Frieden ein.

Zum Ritter geschlagen worden sind die beiden nun im März. Überbracht hat ihnen die Nachricht der französische Generalkonsul Gaël de Maisonneuve nach dem Auftritt der Band in Fellbach. Dort spielte die Kombo Songs wie "Grenzgänger Frontalier" und "Farbenrausch" und gab Einblicke in ihr Straßenbahnkonzert in Straßburg sowie die Ecole du Flow. Der ihnen nun verliehene "Ordre des Palmes Académiques" zeichnet ihre Verdienste in der Vermittlung und Pflege der französischen Sprache aus.

Die Urkunden von Frankreichs Premier Ministre Gabriel Attal sind derweil im Freiburger "Zweierpasch"-Studio eingetroffen. "Das ist surreal, wir freuen uns außerordentlich", schreiben die Zwillinge Felix und Till.