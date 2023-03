Angefangen hat alles bereits 2016, als immer mehr Familien mit ihren Kindern aus z. B. Syrien nach Deutschland flüchteten. "Da hat uns Heide Lochmann vom Arbeitskreis Asyl angesprochen. In der Woche vor Fastnacht – also vor genau sieben Jahren – hat sie die ersten zwei Kinder an die Turnhalle gebracht. Die ...

Sennfeld. (ahn) "Erst vor Kurzem war es wieder so weit: Eine ukrainische Mutter, die aus Odessa fliehen musste, kam mit ihren Kindern donnerstags hier an. Bereits am Freitag waren sie bei uns in der Turnstunde." Was Thea Chybiak, stellvertretende Vorsitzende des TV Sennfeld, schildert, ist kein Einzelfall: Beim Turnverein wird jeder mit offenen Armen empfangen. Besonders für geflüchtete Kinder gibt es hier die Möglichkeit, sich beim Sport abzulenken sowie auf andere Gedanken zu kommen – und vor allem auch soziale Kontakte mit Gleichaltrigen zu knüpfen.

Nicht umsonst ist der TV Sennfeld seit 2019 Stützpunktverein im Programm des Deutschen Olympischen Sportbunds "Integration durch Sport". Seitdem haben die Verantwortlichen um Koordinatorin Dagmar Hufnagel neben dem Turnangebot viele Aktionen ins Leben gerufen. Die jüngste ist eine Päckchen-Aktion für die Ukraine, die noch den ganzen Februar andauert.

Maxima Nothnagel, die beim Kinderturnen aushilft, Thea Chybiak, stellvertretende Vorsitzende, sowie Koordinatorin Dagmar Hufnagel setzen sich für Flüchtlinge ein. Foto: Andreas Hanel

"Die DHL ermöglicht es, kostenlos Hilfspakete in die Ukraine zu liefern. Wir haben gleich gedacht: Da schließen wir uns an", berichtet Dagmar Hufnagel. So haben die Mitglieder des TV Sennfeld angefangen, fleißig Päckchen zu packen. Doch nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierten können ein Päckchen mitschicken lassen. Die Pakete kann man zu den Zeiten der Übungsstunden bei den Übungsleitern abgeben.

Von denen gibt es beim TV Sennfeld gleich 15 – bei 430 Mitgliedern. Die große Zahl an Übungsleitern ist allerdings auch nötig. Denn immerhin bietet der Turnverein acht Kurse für Kinder, dazu zwei für Frauen und eine allgemeine Erwachsenengruppe an. Und die sind alle integrativ. "Jeder ist willkommen", wie Thea Chybiak betont, während Dagmar Hufnagel ergänzt: "Das läuft alles ohne Anmeldung: herkommen, zuschauen und – wenn es passt – dableiben und mitmachen."

Diese offene Haltung, verbunden mit dem Sportangebot, macht den Verein zu einer perfekten Anlaufstelle für Flüchtlinge. Die integrative Arbeit beim TV wurde übrigens schon lange vor der Zertifizierung als Stützpunktverein im Jahr 2019 gelebt.

Foto: Andreas Hanel

Angefangen hat alles bereits 2016, als immer mehr Familien mit ihren Kindern aus z. B. Syrien nach Deutschland flüchteten. "Da hat uns Heide Lochmann vom Arbeitskreis Asyl angesprochen. In der Woche vor Fastnacht – also vor genau sieben Jahren – hat sie die ersten zwei Kinder an die Turnhalle gebracht. Die waren da gerade erst einmal vier Tage hier", erinnert sich Hufnagel. "Die Kinder haben dann bei uns mitgemacht, sie sind gehüpft und haben gelacht. Das war der Startschuss."

Anschließend haben die Verantwortlichen beim TV Sennfeld vom Projekt "Integration durch Sport" gelesen. "Anfangs haben wir an Miniprojekten teilgenommen", erklärt die stellvertretende Vorsitzende. "2019 sind dann unsere Ansprechpartner von ,Integration durch Sport‘, mit denen wir eine super Zusammenarbeit haben, auf uns zugekommen und haben uns vorgeschlagen, ob wir uns nicht als Stützpunktverein bewerben wollen, da wir so viel machen", berichtet Dagmar Hufnagel.

Gesagt, getan – und so wurde der TV 2019 zum Stützpunktverein ernannt. "Dadurch haben wir das erste Mal überhaupt gemerkt, dass unsere Arbeit, die wir als selbstverständlich ansehen, etwas Besonderes ist" , meint Dagmar Hufnagel.

Diese besondere Arbeit wird durch die Ernennung zum Stützpunktverein auch finanziell unterstützt. "Dadurch ist es mir möglich, dass ich hauptamtlich beim Verein tätig bin. Das ist eine große Hilfe", erklärt die Vereinskoordinatorin.

Denn neben den Turnstunden unternimmt der TV Sennfeld noch weitere Aktionen, um Flüchtlingen das Leben zu erleichtern. "Letztes Jahr haben wir mitbekommen, dass eine ukrainische Familie in einem kleinen Häuschen unterkommen könnte", berichtet Thea Chybiak, während Dagmar Hufnagel ergänzt: "Allerdings stand das Haus komplett leer. Wir vom TV haben dann einen Aufruf gestartet – vier Tage später war das Haus komplett ausgestattet. Die Mutter der Familie kommt auch immer ins Damenturnen, sie war sogar bei unserer Weihnachtsfeier dabei."

Dann gab es zum Beispiel noch die Schulranzen-Aktion: "Diese haben wir letztes Jahr, als viele ukrainische Mütter mit ihren Kindern, aber nur ganz wenig Gepäck hier ankamen, bei uns in der Whatsapp-Gruppe gestartet." Schlussendlich kamen über 40 Schulranzen, z .T. mit Sportbeutel und Mäppchen, zusammen. Mit vom Helferkreis Asyl bereitgestelltem Geld hat Hufnagel noch Schulmaterial wie z. B. Hefte gekauft. "Ulrike Schlegl von der Stadtverwaltung hat die Ranzen in einem Raum im Rathaus aufbewahrt. Jedes Mal wenn nun ein Kind kommt, kann es sich einen Ranzen aussuchen."

Und dann gibt es natürlich noch die Turnstunden. Und die sind besonders integrativ. "Wir zeigen hier, dass turnen besonders Spaß machen kann – ohne Notendruck wie im Schulunterricht", meint Hufnagel. Und das kommt gut an. "Dass die Kinder uns vertrauen, merken wir daran, dass sie anfangen, Quatsch zu machen. Das ist ein gutes Zeichen." Maxima Nothnagel, die am EBG zur Schule geht und beim Kinderturnen aushilft, ergänzt: "Es ist nicht so ernsthaft wie in der Schule. Wir bieten hier Abwechslung und ermöglichen den Kindern sozialen Kontakt. Es entstehen Freundschaften unter den Kindern – das ist Gold wert."

Das finden auch Serhii Panchenko und Yanina Zhurovska, die aus der Ukraine geflüchtet sind und jeweils ihre Kinder in die Turnstunde begleiten: "Die Stunden sind gut für die Kinder. Sie lernen hier Deutsch, haben hier Kontakt zu Gleichaltrigen und können Freundschaften schließen."

Die Teilnehmer kommen aus acht verschiedenen Ländern. Und wie klappt es da mit der Verständigung? "Anfangs haben wir uns mit Händen und Füßen sowie über Videos, Gesten und Vormachen verständigt. Inzwischen übersetzten die Kinder, die schon länger dabei sind. Und auch die Mütter helfen. Die wollen auf Deutsch kommunizieren, sie sind für die Übungsmöglichkeit sehr dankbar", erklärt Hufnagel.

Doch auch die Verantwortlichen des Turnvereins lernen dazu. "Wir profitieren selbst davon und wachsen mit unseren Aufgaben", betont Hufnagel. "Das Wichtigste ist jedoch, die Beziehung zu den Flüchtlingen zu halten. Sie alle haben meine Handynummer. Da helfe ich auch öfter mal im Alltag aus. Das ist die Grundlage für ein gutes Vertrauensverhältnis."

Unterstützung bei ihrer vielfältigen Arbeit bekommt Hufnagel von den Vorstandsmitgliedern und den Übungsleitern – und von einem FSJler. Und da wird dringend ein Nachfolger gesucht. "Bei uns muss man offen sein für Neues. Dafür bekommt man Einblick in die pädagogische Arbeit und erhält eine Übungsleiterlizenz", wirbt Dagmar Hufnagel.

Ansonsten sei man beim TV Sennfeld sehr gut ausgestattet. "Ohne ,Integration durch Sport‘ wäre dies alles nicht möglich."