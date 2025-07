Seckach/Bad Friedrichshall. (RNZ/pm) Ein Mann aus Seckach soll am 7. Januar in einer Firma in Bad Friedrichshall zwei Menschen erschossen und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Nun hat das Landgericht Heilbronn die Verhandlungstermine bekannt gegeben. Prozessauftakt ist demnach am Montag, 28. Juli, um 13.30 Uhr. Das Gericht hat 13 weitere Termine angesetzt, ein Urteil könnte am 13.

