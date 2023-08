Großeicholzheim. (pm) Seit Montag, 14. August, läuft die Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Großeicholzheim nach der Sommerpause wieder planmäßig weiter. Aufgrund von notwendigen Schiebererneuerungen im Bereich der Hauptstraße muss das Wasser am Dienstag, 22. August, von 8 bis 17 Uhr in großen Teilen von Großeicholzheim abgestellt werden.

Die Anwohner werden gebeten, sich für diesen Zeitraum einen Trinkwasservorrat anzulegen. Folgende Bereiche sind von dieser Maßnahme betroffen: Hauptstraße (ab der Rittersbacher Straße bis zum Abzweig nach Seckach), Bildweg (von der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr), Schloßstraße (komplett), Friedhofstraße (von der Hauptstraße bis einschließlich Hausnummer 6), Wettgasse (Hausnummern 1 bis 7), Am Schloßgarten (komplett), An der Mauer (komplett), Weisbäumlein (komplett).

Im Rahmen dieses Vorhabens werden zeitgleich an fünf Stellen Wasserleitungsformteile erneuert, wodurch die Zeitdauer ohne Wasserversorgung auf das kürzestmögliche Zeitfenster reduziert wird. Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrten in Großeicholzheim müssen in nächster Zeit noch weitere Wasserleitungsformteile erneuert werden, teilt die Gemeinde mit.

Deshalb werde es in den kommenden Monaten weitere Termine geben, an denen in Teilbereichen von Großeicholzheim das Trinkwasser kurzzeitig abgestellt wird. Die Bevölkerung werde entsprechend informiert.

Info: Für Auskünfte sowie Rückfragen bei Problemen oder Störungen steht die Wasserversorgung Bauland GmbH (WVB) unter Tel. 06291/415554 zur Verfügung.