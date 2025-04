Von Ursula Brinkmann

Großeicholzheim. Nein, es waren keine Scherzkekse, die da am 1. April vorgestellt und verkostet wurden in der Biobackstube "Fritze-Beck" in Großeicholzheim.

Im Namen des jüngsten Landkreisprodukts "GUTsele" steckt alles drin, was die Kekse auszeichnet: Sie sind bio, regional und fair. Zwei Sorten gibt es: "Goldstücke" und "Grünkern-Kracher"