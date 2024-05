Klinge. (pm) Das traditionelle Klingefest steht vor der Tür: Wie gewohnt lädt das Kinderdorf alle Interessierten aus nah und fern zwei Wochen nach Pfingsten zum Vorbeischauen und Mitfeiern ein. Unter Einbindung der gesamten Dorfgemeinschaft und des ganzen Klinge-Areals wurde ein buntes Programm zusammengestellt.

Das Festwochenende startet am Samstag, 1. Juni, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Bernhardt Kirche. Beim anschließenden Festakt wird die Heinrich-Magnani-Verdienstmedaille verliehen. Diese geht an eine Person, die sich über Jahre hinweg für das Kinderdorf eingesetzt hat und der auf diesem Wege besonders gedankt werden soll. Am Nachmittag trifft sich die Dorfgemeinschaft dann zum "Spiel ohne Grenzen".

Hier treten die Hausgemeinschaften in den verschiedensten Spielen gegeneinander an. Man darf gespannt sein, wer sich den heiß begehrten Pokal holt. Das am Abend stattfindende gemeinsame Essen der Dorfgemeinschaft und Ehemaligen im Forum mit anschließendem gemütlichem Beisammensein und Austausch sowie einer Kinderdisco ab 19 Uhr runden den Abend ab.

Am Sonntag, 2. Juni, beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für alle in der St. Bernhard-Kirche. Ab 12 Uhr lädt der bekannte Budenrummel im gesamten Dorf mit einem bunten Programm alle Gäste – Jung und Alt – zum Verweilen ein. Neben einem großen kulinarischen Angebot erwartet die Besucher eine Vielfalt von Aktivitäten und Angeboten. So gibt es verschiedene Bastel- und Spielangebote, einen Sinnes-Parcour, Barfußpfad, den "Hoffe-Express", eine Tombola und vieles mehr. Natürlich dürfen Kaffee und Kuchen, Eis und Süßigkeiten nicht fehlen.

Auch gibt es die Möglichkeit, eine Hausgemeinschaft zu besichtigen, die St. Bernhard-Schule öffnet ihre Pforten mit einer Kunstausstellung, und im Schulhof lädt ein Bungee-Trampolin zum Hüpfen ein.

Info: Alle Informationen gibt es auch unter www.klinge-seckach.de