Von Liane Merkle

Seckach. "Vor 22 Joor – do is es passiert, die Faschenacht in Seggi wurd’ neu dekoriert" – eine gute Gelegenheit für Sitzungspräsident Christian Schneider, bei der Prunksitzung die Entwicklung der FG und einen Chronikausschnitt der Gemeinde Seckach anhand der jeweiligen Orden in der "Schlotfeger"-Metropole vorzustellen.

Zum Start 2003 forderte der