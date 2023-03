Schweinberg. (jam) Wann immer der Narrenring kein Narrentreffen ausrichtet, springen die "Lustigen Vögel" in die Bresche und bieten eingefleischten Fastnachtern, was sie so sehr begehren: Freude, Ausgelassenheit und Heiterkeit. Mit nichts weniger wartete die Schweinberger FG bei ihrem Fastnachtsumzug durch die Straßen des Hardheimer Ortsteils auf. Das "kleine fränkische Narrentreffen" beeindruckte erneut mit mehr als 100 Gruppen, die sich – entweder mit fantasiereichen Motivwagen, farbenfroher Kostümierung oder stimmungsvoller Musik – bei ihrer Prozession durch Schweinbergs Straßen und Gassen einem gigantischen Publikum präsentierten.

Fotogalerie: Umzug der "Lustigen Vögel" Schweinberg

Sonnenschein, eine Rekordanzahl an närrischen Gruppen und bestens gelaunte Zuschauer aus nah und fern ließen den Fastnachtsumzug der "Lustigen Vögel" durch die Straßen und Gassen Schweinbergs zu einem Spektakel der besonderen Art werden. Das "kleine fränkische Narrentreffen" im Erftal hat seinem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht. Fotos: Janek Mayer

Den Aktiven winkten auffallend viele Zuschauer aus nah und fern vom Rand der Umzugsstrecke zu – die meisten davon ebenso farbenfroh kostümiert wie die Umzugsteilnehmer. Gerade für Familien geriet der Umzug der "Lustigen Vögel" zu einem echten Spektakel – gab es doch jede Menge Süßigkeiten zu ergaunern. Dabei machte es für die Kleinsten am Wegesrand durchaus einen Unterschied, ob es ein freundlich aussehender "Lustiger Vogel" oder etwas weniger einladend aussehende Gestalten wie der "Hordemer Wolf" im kompletten Fell, die Buchener "Morrehexen" oder die Burgdämonen aus Schweinberg waren, die die begehrten Naschereien präsentierten.

Neben den Hausherren aus "Schwomeri", die mit gleich 14 Gruppen vertreten waren, hatten die "Hordemer Wölf", der KK-Königheim, die "Fideler Aff" und die "Höpfemer Schnapsbrenner" große Abordnungen entsandt. Mit von der Partie waren aus dem Altkreis Buchen ebenso die "Klingemänner" aus Waldhausen, die "Hettemer Fregger", die "Morrehexe", die "Aaldemer Dunder", die "Heeschter Berkediebe", die "Stedemer Beesche" und die "Rouschebercher Milchsäuli". Für den musikalischen Rahmen sorgten der Spielmannszug Tauberbischofsheim, die Hofkapelle der "Lustigen Vögel", die Guggenmusik "Umpferpfortzer", "Black(K)Nights" Schweigern und "Säüboochklopfer Öwerlaude", der Fanfarenzug "Fränkische Herolde", die Trommler der FG "Fideler Aff", "Peters Lustige Musikanten" aus "Höpfi" sowie weitere Musikkapellen der teilnehmenden FGs.