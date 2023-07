Schweinberg. (adb) Der Sommerspaß für die ganze Familie ist wieder da: Das Schweinberger Mais-Labyrinth der Familie Mohr, das einer Fläche von vier Fußballfeldern entspricht, ist in diesem Jahr vom heutigen Samstag bis zum 10. September immer samstags und sonntags von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Das Motto heuer lautet "Reise um die Welt": Auf dem Luftbild ist zu diesem Thema als Fortbewegungsmittel ein großes Flugzeug sowie ein Kreuzfahrtschiff und ein Reisebus auf der Erdhalbkugel zu sehen. Um die Erde sieht man zahlreiche international bekannte Sehenswürdigkeiten als Reiseziele – die Christusstatue in Rio, den Eiffelturm in Paris, die Akropolis in Athen, das Taj Mahal in Indien, den Schiefen Turm von Pisa und das Brandenburger Tor.

Im Mais sind zehn Stationen versteckt. Diese gilt es zu finden, um auf das Lösungswort des Gewinnspiels zu kommen. "Hier gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen!", verrät Christoph Mohr.

Neben dem Mais-Labyrinth findet man auf dem Bauernhof von Familie Mohr noch einen Kinderspielplatz mit Stroh-Hüpfburg, Mais-Bad, Trettraktor-Parcours, Trampolinen und Tischtennisplatte. Die Spielgelegenheiten sind zum Großteil überdacht; deren Nutzung ist im Eintrittspreis inbegriffen. Im Biergarten gibt es Hausmacher Spezialitäten, kühle Getränke, Kaffee, Kuchen, Eis und vieles mehr.

Sehr beliebt sind die Kindergeburtstage auf dem Hof, die individuell gebucht werden können. Diese finden meist donnerstags und freitags statt. Als Highlight findet in diesem Jahr am Samstag, 19. August, eine "Brasilianische Nacht" mit Churrasco und Caipirinha in Verbindung mit einem Nacht-Labyrinth statt. Hierfür ist eine Anmeldung bis 6. August erforderlich.

Info: Weiteres unter www.hofladen-mohr.de; facebook/Maislabyrinth Schweinberg; Telefon 06283/8529.