Ann-Kathrin Frei

Schwarzach/Aglasterhausen. Das Ölunglück im Schwarzbach hat es sogar in den Jahresrückblick der Mosbacher RNZ-Ausgabe geschafft. Tausende Liter Heizöl waren im September aus einem undichten Tank in den Bach unweit des Forstamts in Schwarzach geflossen. Mehrfach berichtete unsere Zeitung über die Verschmutzung und ihre Folgen – zwei Brunnen in